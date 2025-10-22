SOCIAL

Burger King se deschide pe 23 octombrie în Iulius Mall Cluj: primii 100 de clienți primesc un Whopper gratuit

22 octombrie 20250 commentarii

Burger King își continuă extinderea în România și anunță deschiderea unui nou restaurant în Iulius Mall Cluj-Napoca, mâine, 23 octombrie. În rețeaua IULIUS, Burger King mai este prezent cu trei locații în proiectele: Palas Iași, Iulius Town Timișoara și Iulius Mall Suceava, iar în curând va deschide o nouă locație și în Iulius Mall Iași. Burger King este al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume.

Noul restaurant aduce gustul autentic flame-grilled mai aproape de fanii din zona Transilvaniei și oferă un spațiu modern, prietenos și adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor. Deschiderea va fi marcată prin oferte și activări speciale: primii 100 de clienți vor primi un Whopper gratuit, iar pe parcursul zilei fanii Burger King vor putea participa la „Spin the Capsule”, o activare interactivă cu premii instant, și la Social Media Crown Challenge, o provocare dedicată celor care vor să intre în spiritul Burger King.

Viitorul restaurant aduce mai aproape de publicul clujean burgerii care au cucerit întreaga planetă: celebrul WhopperDublu Steakhouse, dar și noutăți ca Bloody Bite Burger și Egglord Burger. Burger King va fi situat în food court-ul Iulius Mall Cluj.

După ce anul trecut a inaugurat restaurante în Palas Iași, Iulius Town Timișoara și Iulius Mall Suceava, Burger King continuă expansiunea în rețeaua IULIUS prin deschiderea unei locației în Iulius Mall Cluj, urmând ca, în curând, să inaugureze și în Iulius Mall Iași.

Despre Burger King

 Zilnic, peste 12 milioane de clienți vizitează restaurantele BURGER KING® din întreaga lume și sunt întâmpinați cu servicii de înaltă calitate, produse cu un gust desăvârșit și prețuri accesibile. Înființat în 1954, BURGER KING® este al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume. De peste 70 de ani, originala HOME OF THE WHOPPER® și-a luat angajamentul de a folosi ingrediente premium și de a oferi clienților rețete originale și experiențe de familie.

