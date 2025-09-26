Bosch face disponibilizări

ECONOMIE

Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va renunţa până în 2030 la încă 13.000 de angajaţi, în special la uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA.

„Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate şi să continuăm să ne reducem costurile pe termen lung. Din păcate, aceasta înseamnă că vom trebuie să facem noi concedieri, dincolo de cele anunţate deja. Durerea este mare dar din păcate nu avem alternativă”, a afirmat Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane.

Sindicatul IG Metall, care reprezintă muncitorii din industria germană, a reacţionat cu indignare, respingând „nivelul istoric al concedierilor”.

„Nu există îndoieli că situaţia din sectorul auto german şi european este extrem de tensionată. Totuşi, respingem cu fermitate acest nivel istoric al concedierilor, fără angajamente simultane privind facilităţile din Germania”, a declarat Frank Sell, preşedintele Consiliului angajaţilor de la divizia de mobilitate.

Sindicatul acuză Bosch că va provoca „perturbări sociale devastatoare în multe regiuni”.

La începutul anului, compania a informat că trebuie să renunţe la 9.000 de angajaţi de la divizia de mobilitate din Germania, a precizat un purtător de cuvânt.

Luna aceasta, Bosch a anunţat măsuri severe de reducere a costurilor, pe fondul crizei din industria auto.

Markus Heyn, şeful diviziei de mobilitate, şi Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane, au dat interviuri publicaţiilor Stuttgarter Zeitung şi Stuttgarter Nachrichten în care au anunţat reducerea costurilor cu 2,5 miliarde de euro pe an.

Compania cu sediul în Gerlingen, lângă Stuttgart, lucrează de ceva timp la un plan de reducere a costurilor. Totuşi, conducerea grupului german nu a specificat un obiectiv precis privind economiile. Noi concedieri sunt inevitabile, se arată într-un comunicat al Bosch.

„Întreaga industrie trece printr-o transformare substanţială, trebuie să ne concentrăm în continuare pe menţinerea competitivităţii noastre. Primele măsuri importante au fost adoptate, dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Heyn.

Grosch a explicat că în următorii ani va fi redus semnificativ decalajul de cost iar rezultatele se vor vedea cel târziu în 2030.

Din 2023, Bosch a implementat un program de concedieri, în special în sectorul aprovizionării. Mii de concedieri au loc în întreaga lume, majoritatea în Germania. Grosch şi Heyn nu au specificat câţi angajaţi vor mai fi concediaţi.

Criza din sectorul auto a afectat semnificativ Bosch.

Şi directorul general Stefan Hartung anunţa, în marja Salonului auto de la Munchen, că Bosch se aşteaptă ca presiunile competitive din sector să continue anul viitor, în condiţiile în care industria se confruntă cu sporirea barierelor comerciale şi scăderea preţurilor.

În 2026 vom vedea în continuare evoluţii tehnologice şi inovaţii semnificative în sectorul auto global, a declarat şeful Bosch.

„Dar credeţi-mă, industria va rămâne sub presiune. Va continua să fie limitată în privinţa volumelor. Ajustările structurale vor continua iar sectorul auto va rămâne extrem de competitiv, va fi o luptă pentru fiecare cent”, a avertizat acesta.

Declaraţiile lui scot în evidenţă multiplele crize care afectează producătorii auto din Europa şi, prin extensie, furnizorii lor, inclusiv taxele vamale impuse de SUA importurilor de maşini şi componente, al căror impact, susţine Hartung, încă nu poate fi cuantificat.

Hartung a declarat că vânzările Bosch ar putea creşte cu aproximativ 2% în 2025, de la 90,5 miliarde euro în 2024, dar este prea curând pentru a avansa o cifră fermă. Grupul previziona un avans al vânzărilor de 1% – 3% anul acesta.

