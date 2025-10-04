CULTURĂ

BookSwap revine la Cluj cu ediția a VI-a – schimb de cărți, opinii și creativitate

4 octombrie 20250 commentarii

 

Duminică, 5 octombrie 2025, între orele 16:00 și 20:00, Casinoul din Parcul Central găzduiește o nouă ediție a evenimentului BookSwap – schimb de cărți și de opinii, organizat de JCI Cluj. Ajuns la ediția cu numărul șase, BookSwap își propune să redea viață cărților dragi și să aducă laolaltă comunitatea de cititori pasionați din Cluj.

Mecanismul este simplu: participanții vin cu cărți aflate într-o stare foarte bună (maximum 10 volume), primesc cupoane pentru acestea și le pot schimba cu titlurile aduse de ceilalți. Regulile sunt gândite astfel încât experiența să fie una plăcută pentru toți – se recomandă volume actuale, îndrăgite și relevante, nu doar cărți vechi sau de care dorim să scăpăm.

Pe lângă târgul de carte, evenimentul include și atelierul creativ de poezie susținut de Daria Frățiloiu, studentă la Facultatea de Litere a UBB și autoarea volumului Old Touch. Atelierul se adresează tuturor vârstelor și va ghida participanții în exerciții poetice prin care pot descoperi bucuria scrisului.

Programul este completat de expoziția foto „Reading in public vs private places”, realizată cu sprijinul GrainLab, care explorează felul în care cititul se manifestă în spații intime sau publice.

Intrarea la BookSwap este gratuită, iar evenimentul este deschis tuturor, indiferent dacă aduc sau nu cărți la schimb. Totuși, experiența devine cu adevărat interactivă prin participarea la procesul de schimb, care transformă lectura într-un dialog viu între cititori. Donațiile sunt binevenite și vor sprijini proiectele viitoare ale JCI Cluj.

Mara A. MUNTEAN

