Bolojan, mesaj de felicitare pentru alegătorii moldoveni

29 septembrie 20250 commentarii

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare alegătorilor moldoveni pentru mobilizarea la alegerile parlamentare de duminică și autorităților de la Chișinău pentru modul ‘exemplar’ în care au organizat scrutinul, reiterând că locul Republicii Moldova este ‘în marea familie europeană’.

‘Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența’, a scris Bolojan, luni, pe Facebook.

El a subliniat că locul Republicii Moldova este ‘în marea familie europeană’. ‘Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!’, a transmis Ilie Bolojan.

AGERPRES

