BMW TechWorks România și UBB au inaugurat Science Café, hub-ul pentru inovații

4 noiembrie 20250 commentarii

BMW TechWorks România împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prin Institutul de Studii Germane au inaugurat marți, 4 noiembrie 2024, Science Café, un spațiu de co-creare și dezvoltare de proiecte inovatoare, destinat studenților UBB, cadrelor didactice și tinerilor pasionați de tehnologie și inovație, anunță reprezentanții centrului tehnologic, într-un comunicat de presă. Inițiativa face parte din strategia educațională și de dezvoltare a BMW TechWorks Academy, platforma companiei care conectează mediul universitar și comunitatea tinerilor cu industria tehnologică.

Science Café este un ecosistem de învățare aplicată, un loc în care ideile devin proiecte reale, iar tinerii își pot testa creativitatea și abilitățile tehnice într-un mediu sigur, stimulativ și colaborativ, potrivit acelorași reprezentanți. Participanții vor avea acces la mentorat direct din partea experților BMW TechWorks România, la tehnologii de ultimă generație și la metodologii de lucru inspirate din industrii de top.

Citând comunicatul, Emil Petru, CEO BMW TechWorks România, declară: „Science Café este o invitație la a construi viitorul, pas cu pas, alături de tinerii pasionați de tehnologie. Prin acest hub, oferim studenților și tinerilor nu doar un spațiu de experimentare, ci și oportunitatea de a face parte dintr-un ecosistem de învățare aplicată, în care dezvoltarea profesională și inovația se întâmplă natural, prin colaborare și practică. Este o investiție strategică în oameni și în viitorul industriei IT din România, iar Science Café devine astfel baza unde ideile se transformă în proiecte concrete.”. Acest hub interdisciplinar oferă oportunități unice de cercetare, experimentare, prototipare și co-creare, permițând studenților și tinerilor să se implice în proiecte practice de inteligență artificială, mobilitate digitală, software engineering, sustenabilitate și alte domenii tehnologice emergente. Prin Science Café, BMW TechWorks România pune bazele unui ecosistem educațional robust, în care tinerii pot învăța prin practică, pot dezvolta competențe reale pentru piața muncii și pot contribui la proiecte cu impact tangibil.

Proiectul este construit în jurul Institutului de Studii Germane al UBB, inițiatorul primei ediții Science Café lansate în 2022, și este dezvoltat acum într-o formulă amplificată, interdisciplinară și orientată spre inovație, sub umbrela BMW TechWorks Academy. Noul spațiu rămâne ancorat în valorile Institutului, dar se deschide către întreaga comunitate academică a UBB și către tinerii interesați de tehnologie, devenind o punte între educație, industrie și societate. „Inaugurarea Science Café la sediul BMW TechWorks România este o continuare a aboradării pragmatice a deschiderii Universității Babeș-Bolyai către partneriate de durată cu principalii actori din mediul economic și este o dovadă clară a valorii colaborării între universitate și industrie. Studenții UBB și tinerii au acum un spațiu dedicat pentru a dezvolta competențe reale, pentru a testa idei și a participa activ la proiecte inovatoare – un ecosistem în care creativitatea, curiozitatea și excelența profesională se întâlnesc.”, afirmă conf. univ. dr. Christian Săcărea, prorectorul UBB responsabil cu linia de studii în limba germană și relația cu mediul socio-economic, citând comunicatul amintit.

În ultimii ani, în cadrul Institutului de Studii Germane s-au derulat peste 30 de proiecte CDI cu parteneri din industrie sau cu universități din Germania, pe tematici diverse cum ar fi Inteligența Artificială, „Internet of Things”, „Drone Autonome”, „Smart Cities”.

