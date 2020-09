Blocul Național Sindical: România încalcă drepturile șomerilor

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Blocul Naţional Sindical (BNS) cere creşterea indemnizaţiei de şomaj, deoarece România este singurul stat din Uniunea Europeană cu o indemnizaţie medie de şomaj mai mică de 50% din salariul minim și încalcă Convenţia Organizației Internaționale a Muncii privind acordarea acestui ajutor.

„România a ratificat Convenţia OIM 168/1988, prin adoptarea Legii 112/1992, având obligaţia de a acorda o indemnizaţie de şomaj care să reprezinte minim 50% din salariul minim pentru cei care nu au contribuit la fondul de şomaj şi minim 50% din ultimul salariul pentru cei ce au plătit contribuţii. În acest moment România încalcă prevederile Legii 112/1992, respectiv ale Convenţiei 168/1988. Pentru absolvenţii care nu au contribuit la fondul de şomaj, cuantumul indemnizaţiei de şomaj ar trebui să fie conform Convenţiei cel puţin 50% din salariul minim net, adică 673 lei (50% din salariul minim net de 1.346 lei – n.r.) începând cu 1 ianuarie 2020. Această indemnizaţie este în prezent 250 lei. Raportul între indemnizaţia de şomaj şi salariul minim net este în acest caz de 18,5%.”, susţin reprezentanţii Blocului Național Sindical (BNS).

Conform BNS, pentru salariaţii care au stagiu de cotizare conform legii şi îşi pierd locul de muncă intrând în şomaj, cuantumul indemnizaţiei ar trebui să fie minim 50% din câştigul anterior, ceea ce înseamnă: pentru un salariat care a câştigat anterior intrării în şomaj un salariu egal cu salariul minim pe economie – cuantumul ar trebui să fie 673 lei. De fapt, în acest moment, un şomer cu vechime mai mică de 3 ani – primeşte 375 lei – pentru cei cu vechime mai mică de 3 ani raportul între indemnizaţia de şomaj şi salariul net anterior este de 27,8%.

Pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani – indemnizaţia este în acest moment – 442 lei, raportul fiind de 32,8%. Totodată, pentru un salariat care a câştigat anterior intrării în şomaj un salariu egal cu salariul mediu pe economie – cuantumul indemnizaţiei de şomaj ar trebui să fie 1.591 lei (3182 – salariul mediu net 50%). În acest moment, dacă are o vechime mai mică de 3 ani – primeşte o indemnizaţie egală cu 375 lei – pentru aceştia (contributori cu vechime mai mică de 3 ani) raportul între indemnizaţia de şomaj şi ultimul salariu net avut este de 11,7%. Totodată, cei cu vechime peste 20 ani – primesc în acest moment o indemnizaţie egală cu 895 lei – în cazul acestei categorii raportul fiind de 28,1%.

Potrivit BNS, creşterea salariului minim fără ajustarea corelativă a indicatorului social de referinţă, indicator ce şi-a păstrat până în prezent valoarea avută în 2008, a afectat respectarea angajamentelor mai sus menţionate. În 2008 valoarea salariului minim brut a fost în prima jumătate a anului egală cu valoarea indicatorului social de referinţă.

Ministerul Muncii are alte priorități

BNS a adresat Ministerului Muncii o solicitare privind majorarea ajutorului de șomaj, dar Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat că nu are ca prioritate majorarea indemnizaţiei de şomaj, pentru ea prioritatea fiind mai degrabă formarea acestora şi reintegrarea în piaţa muncii, o astfel de prioritizare fiind rezultatul discuţiilor cu reprezentanţii angajatorilor care se plâng că nu găsesc forţă de muncă.

„Suntem de acord că şomerii indemnizaţi sau neindemnizaţi au nevoie de formare profesională pentru a fi integraţi în piaţa muncii, însă participarea la formare şi căutarea unui loc de muncă în mod activ presupune costuri suplimentare, ca urmare creşterea indemnizaţiei de şomaj este cu atât mai mult justificată şi necesară. Măsurile active de ocupare trebuie regândite, atât sub aspectul resurselor alocate, umane şi financiare, cât şi sub aspectul eficienţei acestora. Acestea trebuie să reprezinte o preocupare permanentă şi trebuie să vizeze nu doar pe şomeri, ci în egală măsură pe cei ce se află în condiţii de ocupare precară, care se află sub risc permanent să-şi piardă locul de muncă. Ne aducem aminte că forţa de muncă are nevoie de formare profesională atunci când se află în şomaj, însă uităm permanent faptul că angajatorii nu-şi respectă prevederile legale de a forma profesional personalul angajat”, susţin reprezentanţii BNS într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale.

BNS apreciază că majorarea indemnizaţiei de şomaj ar contribui în mod cert la o integrare reală a şomerilor în piaţa muncii.

Condamnați la sărăcie

Blocul Naţional Sindical susține că 703.341 de locuri de muncă au fost pierdute în perioada 15 iunie – 11 septembrie a acestui an, iar 344.673 din acestea erau ocupate de persoane ce nu mai aveau altă slujbă. Aceste persoane sunt astăzi şomeri şi au nevoie de sprijin să supravieţuiască şi de asistenţă pentru a-şi găsi un loc de muncă.

BNS mai afirmă că 74,9% din gospodăriile în care capul familiei este un şomer nu au reuşit în 2019 să achite la timp unele cheltuieli, iar 82,5% nu au reuşit să-şi achite la timp cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei (apă, energie electrică şi termică).

„Cu excepţia şomerilor care anterior pierderii locului de muncă au avut un salariu în ultimele 12 luni mai mare decât salariul mediu brut pe economie şi o vechime în muncă de peste 10 ani, toţi ceilalţi şomeri primesc indemnizaţii de şomaj mai mici decât pragul minim de sărăcie pentru o persoană singură. O persoana cu mai puţin de 3 ani vechime, indiferent de salariul avut anterior pierderii locului de muncă, va primi o indemnizaţie de şomaj de 375 lei. În această perioadă trebuie să-şi caute un loc de muncă, numai pentru abonamentul de transport necesar pentru a putea participa la interviuri sau la activităţi de formare profesională ar plăti aproape o tremie din venitul primit. Care ar putea să fie prioritatea unui şomer care-şi caută activ un loc de muncă având un venit 375 lei pe lună? Cum ar putea să aleagă între măşti, dezinfectant, transport, medicamente sau hrană? (…) Angajatorii au primit subvenţii pentru şomaj tehnic pentru a nu concedia personalul în pandemie, au primit de altfel forme de sprijin pe toată durata acestui an pentru a nu concedia personalul, cu toate acestea în luna iulie 2020 numărul şomerilor indemnizaţi s-a dublat faţă de aceeaşi luna din anul precedent”, susţin reprezentanţii BNS, care mai apreciază că majorarea indemnizaţiei de şomaj ar contribui în mod cert la o integrare reală a şomerilor în piaţa muncii.