EDITORIAL

Blocăm, deci existăm

19 septembrie 20250 commentarii

Dacă cineva își face speranțe că sub mandatul lui Nicușor Dan se vor petrece lucruri miraculoase, că România va progresa sau că se va construi ceva major în țara noastră se înșală. Explicația la stagnarea care va marca următorii cinci ani e simplă.

Nicușor Dan provine din comunitatea de activiști de stânga radicali, care au ca politică principală acțiunea de blocare. Este comunitatea ce a promovat și promovează așa-zisul „ecologism” și temele sociale sensibile, vorbește despre inegalități, schimbările climatice, drepturile minorităților.

