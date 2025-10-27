SPORT

Bîrligea aduce încă bani în visteria CFR-ului

27 octombrie 20250 commentarii

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că le-a achitat recent celor de la CFR Cluj suma de 400.000 de euro pentru a răscumpăra anumite clauze din contractul transferului de acum un an al atacantului Daniel Bîrligea de la feroviari la campioana României.

La acea vreme, clubul clujean a impus, pe lângă suma de transfer – 2 milioane de euro, și anumite clauze legate de performanțele jucătorului, iar Becali a declarat acum că a scăpat de toate acestea în schimbul a 400.000 de euro.

În schimb, CFR Cluj mai păstrează un procent de 10 la sută dintr-un eventual transfer al jucătorului, însă doar dacă suma va fi mai mare de 10 milioane de euro.

„Am plătit bani şi am răscumpărat tot. Ştii cât mă costă Bîrligea până acum? 3 milioane! Ştiţi câţi bani a luat CFR până acum? Dacă dă gol, pase de gol dacă ne calificăm, dacă mergem în Europa, în Conference. Eu am acceptat toate clauzele pentru că era situaţia cu Şucu. Eu aş fi dat şi un milion dacă ne calificam în Champions League.

Eu am răscumpărat toate clauzele. Acum vreo săptămână s-a întâmplat. Clubul CFR mi-a propus o tranzacţie, eu am negociat tranzacţia şi am ajuns la acelaşi rezultat. FCSB a dat 400.000 şi a răscumpărat tot.

CFR mai rămâne doar cu 10% dintr-un viitor transfer, dar doar din diferenţa de la 10 milioane în sus. Înainte aveau 15% dintr-un transfer. Acum, 10%, dar doar diferenţa dacă suma de transfer e mai mare de 10 milioane. N-am vorbit cu Neluţu Varga. Au negociat cluburile, iar FCSB şi CFR au ajuns la o înţelegere”, a spus Gigi Becali.

Bîrligea a reușit 7 goluri și 4 pase decisive în cele 18 meciuri în care a jucat pentru FCSB în acest sezon. Jucătorul este cotat la 5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

