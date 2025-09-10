SPORT

Biliboc și Trică, marcatori în calificările pentru Euro 2027 U21

10 septembrie 20250 commentarii

Naţionala U21 a României a dispus marţi seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.

Primul gol al meciului a fost înscris de Lorenzo Biliboc, atacantul lui CFR Cluj, în minutul 11, iar în minutul 87 Atanas Trică, jucătorul lui U Cluj, a marcat golul desprinderii tricolorilor..

Pentru România au jucat: Lefter – Strata (Ţuţu 83), Duţu, M. Tudose, K. Ciubotaru – Boţogan (Vulturar 72) – Biliboc, Szimionaş, Radaslavescu (Vermeşan 72), Al. Musi (R. Pop 59) – Burnete (A. Trică 59).

În clasamentul grupei conduce Finlanda, cu 6 puncte, urmată de Spania, 6 puncte, şi de România, cu 4 puncte. Kosovo are un singur punct, în timp ce San Marino şi Cipru sunt fără punct câştigat.

