Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, premiată pentru servicii inovative de bibliotecă

7 octombrie 20250 commentarii

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a fost recent premiată pentru „Cele mai bune servicii inovative de bibliotecă” datorită proiectului „Emil Isac – Muzeul din bibliotecă”.

„Felicit întreaga echipă a Bibliotecii noastre Județene pentru această nouă reușită. Premiul primit este, practic, o recunoaștere a valorii și caracterului inedit al proiectului cultural inițiat în 2024, care facilitează accesul la tehnologie și cunoaștere, transformând experiența de vizitare tradițională într-una interactivă”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Un proiect cultural interactiv

Serviciul „Emil Isac – Muzeul din bibliotecă” se adresează tuturor categoriilor de public și are două componente principale:

  • Virtuală: un punct unic de acces către toate tipurile de resurse din Fondul Isac, disponibil online la https://bjc.emilisac.qulto.eu/;
  • Fizică: organizarea de evenimente la Secția colecții speciale, menite să contribuie la valorificarea moștenirii culturale a scriitorului Emil Isac.

Prin acest proiect, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj își propune să promoveze și să valorifice moștenirea culturală a scriitorului Emil Isac, integrată în colecțiile bibliotecii, transformând vizitarea spațiului fizic într-o experiență interactivă și inedită.

Distincția a fost oferită de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), organizație profesională care reunește specialiști din toate bibliotecile publice din țară și care susține evoluția profesiei de bibliotecar și reprezentarea acesteia în relația cu factorii de decizie. ANBPR are, din 2016, statut de asociație de utilitate publică.

