Baschetbalistele de la Universitatea Cluj au ratat calificarea în grupele FIBA EuroCup

26 septembrie 20250 commentarii

CS Universitatea Cluj a ratat calificarea în grupele competiţiei feminine de baschet FIBA EuroCup, după ce a fost învinsă de echipa sârbă UZKK Student Nis, cu scorul de 81-73 (12-22, 12-14, 30-17, 27-20), joi seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în manşa secundă a turului preliminar. În meciul tur de la Nis, clujencele au fost învinse cu 93-78.

Clujencele au dominat prima jumătate de a meciului de acasă şi au avut un avantaj dătător de speranţe după primele două sferturi, de 12 puncte. Formaţia oaspete a dominat categoric a doua jumătate însă şi s-a impus fără drept de apel.

Lauryn Taylor, cu 21 puncte, 15 recuperări, a fost cea mai bună de la U Cluj, Ruxandra-Diana Chiş a adăugat 14 p, 3 rec, 3 pase decisive, Ioana David, 12 p, 4 rec, 4 pd, Rebecca Lipovan, 12 p, 3 rec. De la învingătoare s-au remarcat Nadezda Nedeljkov, cu 22 p, 3 rec, 3 pd, Katherine Briggs, 15 p, 7 rec, 3 pd, Nevena Vuckovic, 11 p, 8 rec, Kiara Smith, 10 p, 3 pd.

România va avea două reprezentante în Women’s EuroCup.

ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, campioana României, va evolua Grupa D din EuroCup, alături de Kangoeroes Mechelen (Belgia), GEAS Basket Sesto San Giovanni (Italia) şi TARR KSC Szekszard (Ungaria).

CS Rapid Bucureşti va avea adversare de valoare în Grupa I, echipa franceză UFAB 49 Angers, formaţia spaniolă Movistar Estudiantes Madrid şi gruparea slovacă Piestanske Cajky.

