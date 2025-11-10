EXTERNE

Bărbații trebuie să facă mai mult sport decât femeile pentru a fi sănătoși

10 noiembrie 2025

Beneficiile obţinute prin intermediul exerciţiilor fizice de femei în vederea prevenirii şi tratării bolilor coronariene pot fi semnificativ superioare celor obţinute de bărbaţi în acelaşi interval de timp. Această constatare a fost publicată recent online în jurnalul ştiinţific internaţional Nature Cardiovascular Research.

Pe baza datelor colectate cu ajutorul dispozitivelor portabile de la 85.000 de participanţi, echipa de cercetare a analizat sistematic diferenţele dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte prevenţia şi tratamentul prin exerciţii fizice a bolilor coronariene.

S-a constatat că femeile au nevoie de doar 250 de minute de exerciţii fizice pe săptămână pentru a-şi reduce riscul de boli coronariene cu 30%, în timp ce bărbaţii au nevoie de 530 de minute, adică aproximativ de două ori mai mult, pentru a obţine aceleaşi beneficii cardiovasculare.

Analize suplimentare au arătat că, dintre persoanele care au fost diagnosticate cu boli coronariene, femeile care fac exerciţii fizice timp de 51 de minute pe săptămână îşi pot reduce riscul de deces cu 30%. În acelaşi timp, bărbaţii trebuie să facă exerciţii fizice timp de 85 de minute pentru a obţine acelaşi rezultat.

