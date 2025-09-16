INTERNE

Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu

16 septembrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Cluj-Napoca, în data de 15 septembrie 2025, au pus în executare un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 37 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție provizoriu, informează reprezentanții IPJ Cluj.

Acesta ar fi comis faptele în datele de 12 și 14 septembrie 2025, în municipiul Cluj-Napoca. „Conform cercetărilor, în ambele situații, bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu emis pe numele său, apropiindu-se și abordând o femeie de 36 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. În urma probatoriului administrat, s-a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. La aceeași dată, a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, au mai transmis polițiștii clujeni. În cauză, polițiștii continuă cercetările, în vederea stabilirii întregii stări de fapt și luării măsurilor legale ce se impun.

T.S.

