Bărbat de 71 de ani, bătut crunt în plin centrul municipiului Cluj-Napoca. Victima a fost găsită în stare de inconștiență

8 noiembrie 2025

Un incident violent a avut loc joi, 7 noiembrie, în plin centrul municipiului Cluj-Napoca, pe terasa unui local din Piața Unirii. Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost lovit cu pumnii de un angajat al localului, în urma unui conflict spontan izbucnit la orele prânzului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, polițiștii Secției 1 au fost sesizați în jurul orei 14.00 cu privire la o stare conflictuală aflată în desfășurare.

Primele cercetări arată că bătrânul de 71 de ani ar fi solicitat țigări persoanelor aflate pe terasa localului, moment în care un bărbat de 35 de ani, angajat al unității, i-ar fi cerut să părăsească zona pentru a nu deranja clienții. Între cei doi s-ar fi iscat un conflict, iar tânărul l-ar fi lovit pe bărbatul în vârstă cu pumnul în zona feței.

Victima a căzut și a fost găsită în stare de inconștiență, fiind preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri.

Agresorul, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

