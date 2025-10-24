EXTERNE

Bărbat bănuit de tentativă de omor, prins de polițiști în timp ce încerca să părăsească țara

24 octombrie 20250 commentarii

Un bărbat, bănuit de violență în familie sub forma tentativei de omor a fost prins de polițiști când încerca să părăsească țara și să se sustragă cercetărilor, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, într-un comunicat de presă.

La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 03:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au fost sesizați de către o femeie, de 46 de ani, cu privire la faptul că un bărbat de 63 de ani, din comuna Dobârceni a fost agresat fizic. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat victima, în locuința apelantei, aceasta prezenta leziuni la nivelul întregului corp. A fost solicitată intervenția unui echipaj medical care a transportat victima la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit faptul că fiul victimei, un bărbat de 38 de ani, ar fi pătruns în locuința acesteia și, pe fondul unor neînțelegeri în familie, l-ar fi lovit de mai multe ori cu o bâtă. Ulterior comiterii faptei, bărbatul de 38 de ani, a părăsit locul faptei, existând indicii că intenționează să părăsească țara și să se deplaseze în Germania, de unde venise cu o zi înainte”, au informat polițiștii clujeni.

În urma desfășurării activităților specifice și a cooperării cu celelalte unități de poliție, respectiv Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud, unde a fost reperat de polițiști, pe traseu și a Inspectoratului de Poliție Cluj, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și oprit în trafic, în jurul orei 07:00, de către un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Dej. 

În acest moment se află în custodia poliției și urmează să fie preluat de către polițiștii botoșăneni și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, în baza unui mandat de aducere emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, potrivit polițiștilor clujeni.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Credit foto: Făclia de Cluj

Jaf la Muzeul Louvre

Săracii lumii expuși direct pericolelor climatice

Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk

Trump: Rachetele Tomahawk nu sunt soluția. Vreau pace între Rusia și Ucraina

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.