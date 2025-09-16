INTERNE

Bărbat arestat pentru furt din cutia milei

16 septembrie 20250 commentarii

Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au dispus luni, 15 septembrie 2025, măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 34 de ani, din județul Iași, cercetat pentru furt califat dintr-un lăcaș de cult din localitatea Bucea, au anunțat reprezentanții IPJ Cluj.

În data de 14 septembrie 2025, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au fost sesizați prin plângere penală de un bărbat de 46 de ani, călugăr al Mănăstirii din localitatea Bucea, comuna Negreni, județul Cluj, cu privire la comiterea unui furt. „Din verificările efectuate a reieșit că, în cursul zilei de 13 septembrie, în intervalul orar 09.00 – 16.00, persoane necunoscute ar fi forțat sistemele de închidere a două cutii ale milei aflate în Biserica Mănăstirii Piatra Craiului, situată în afara localității Bucea, de unde ar fi sustras sumele de bani din interior. Totodată, dintr-o cameră tehnică ar fi fost sustras DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere video. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 34 de ani, din județul Iași. Acesta a fost depistat în gara CFR din municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca. La controlul corporal, asupra bărbatului au fost găsite mai multe bunuri ce ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii.”, au arătat polițiștii clujeni. Ulterior, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a persoanei în cauză, începând cu data de 15 septembrie 2025.

T.S.

