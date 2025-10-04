ADMINISTRAȚIE

Bani în plus pentru Bazinul de Înot din Borhanci. Se modifică lista investițiilor finanțate din creditul de 400 milioane lei

4 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Local Cluj-Napoca urmează să aprobe o nouă modificare a listei de investiții finanțate din împrumutul intern de 400.000.000 lei contractat începând cu anul 2019. Printre modificările propuse se numără suplimentarea finanțării din împrumut pentru Bazinul de înot din cartierul Borhanci cu 50 de milioane de lei câți au fost prevăzuți inițial, la 93,73 milioane lei.

Totodată, se propune diminuarea bugetului pentru „Amenajare Parc Est” de la 163,4 milioane lei la 151,4 milioane lei, dar și eliminarea proiectului „Pod Garibaldi”, întrucât acesta va fi finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

În plus, se introduce un nou obiectiv de investiții, respectiv „Echipare tehnico-edilitară în cartierul Borhanci”, cu o valoare estimată de 7 milioane lei, parte a aceluiași proiect educațional Borhanci care include infrastructură educațională, sportivă, sanitară și de agrement în zonă.

Conform documentului ce va fi supus aprobării consilierilor locali în 9 octombrie, echiparea tehnico-edilitară include rețele de apă, canalizare, gaz, electricitate și iluminat stradal, iar durata totală de realizare este estimată la 42 de luni. Finanțarea va proveni din bugetul local și alte surse legale.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Primăria rectifică bugetul. Se majorează investițiile în educație, cultură, infrastructură și energie verde

Drumul dintre Câțcău și Vad a fost asfaltat complet

Peste 145 de milioane de euro investiți de Consiliul Județean Cluj în sănătate în ultimul deceniu

Consiliul Județean Cluj a început lucrările de modernizare pe DJ 108F Bobâlna – Monumentul Răscoalei

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.