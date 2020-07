Banca Transilvania a aprobat peste 5.300 de credite IMM Invest

Articol scris in ECONOMIE

Banca Transilvania (BT) a anunțat că a aprobat, până în prezent, 5.321 de credite IMM Invest, în valoare de 2,13 miliarde de lei. În 27 iulie, BT aprobase 5.321 de dosare, iar 5.071 de dosare fuseseră transmise către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Firmele cu credite IMM Invest prin BT au 64.723 de angajați, iar valoarea creditelor aprobate a ajuns la 2,13 miliarde de lei. La acest moment, 1.236 de angajaţi BT se ocupă de IMM Invest.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.