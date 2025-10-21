SPORT

Aventura lui Mandorlini la CFR a lua sfârșit

21 octombrie 20250 commentarii

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj şi tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând de marţi seara, a anunţat gruparea din Gruia pe site-ul său oficial.

În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii secunzi Laurenţiu Rus şi Ovidiu Hoban.

Despărţirea de Mandorlini survine după ce vicecampioana a fost învinsă de Petrolul cu 1-0, luni seara, la Ploieşti.

Italianul preluase echipa pe 24 august, acesta fiind al treilea său mandat la CFR, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reuşit, în 2010, să câştige cel de-al doilea event din istoria clubului.

Mandorlini l-a înlocuit la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat, după ce echipa ardeleană a pierdut cu 2-7, la Goeteborg, în faţa formaţiei suedeze BK Haecken, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

