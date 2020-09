Avem sau nu drept de vot?

Articol scris in EDITORIAL

Nu am crezut că după trei decenii de la căderea dictaturii se va ajunge să se pună în discuție aspecte care țin de drepturile fundamentale. Deși avem o Constituție specifică unei societăţi democratice, care proclamă dreptul la vot, se pare că nu pentru toată lumea este limpede acest lucru. Să vedem de ce. Guvernul a aprobat, luni, în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), măsurile de protecție sanitară care trebuie respectate pentru a vota la alegerile locale din 27 septembrie. Printre cele mai importante se numără: intrare și ieșire separate din secția de votare, distanța de cel puțin un metru între votanți, dezinfectarea mâinilor, purtarea obligatorie a măștii. În privința purtării măștii în secția de votare, Executivul a stabilit că participanții la procesul electoral au obligația de a purta masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura. Imediat după ce noile norme au fost făcute publice, s-au inflamat spiritele pe motiv că aceste prevederi ar îngrădi dreptul la vot al cetățeanului, un drept fundamental prevăzut de Constituție. Raed Arafat, șeful Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a ieșit să explice că nimeni nu va fi împiedicat să voteze, însă a nuanțat că alegătorii care nu se conformează regulilor privind purtarea măștii, preşedintele comisiei va trebui să respecte legislaţia şi să nu le permită să intre în secţia de vot. Și totuși cum vor vota? Arafat nu a lămurit acest aspect însă ieri premierul Ludovic Orban, a anunțat, probabil pentru a liniști apele, că toate reglementările referitoare la măsurile de siguranţă sanitară pentru ziua votului la alegerile locale vor fi cuprinse într-un ordin comun al miniştrilor Sănătăţii şi Afacerilor Interne şi preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente. Nu știm dacă și cum va lămuri Executivul în cele din urmă situația celor care merg la vot dar nu sunt lăsați să intre în secția de votare din cauză că nu au mască. Știm că potrivit Constituției, cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Tot legea fundamentală lămurește și cine nu are drept de vot, iar printre persoanele cărora li se limitează acest drept nu se regăsesc cei care nu poartă mască anticovid. E vorba doar de debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi de persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Deci nu există loc de interpretare în privința persoanelor care au drept de vot și cele cărora le este interzis acest lucru. Cu toate acestea nu e exclus să avem surprize și să vedem că din cauza unor reglementări aberante ale liberalilor, mulți români se vor întoarce acasă de la secția de votare fără să fi avut șansa de a introduce buletinul de vot în urnă. Oricum, nu ar fi prima dată când PNL și președintele de facto al acestei formațiuni Klaus Iohhannis își bat joc de drepturile constituționale ale românilor. Au mai făcut-o în perioada stării de urgență când au prevăzut amenzi exagerat de mari pentru cei care nu respectă normele de prevenire a răspândirii coronavirusului și care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi neconstituționale. Un alt abuz față de români a constat în măsura internării obligatorii a pacienților cu coronavirus, Curtea Constituțională apreciind că astfel de situații reprezintă „o veritabilă privare de libertate”.

Cosmin PURIȘ