Autoturism furat în Dej, recuperat de polițiști în aceeași zi. Autorii, reținuți pentru 24 de ore

2 septembrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej – Biroul de Investigații Criminale au identificat și reținut persoanele bănuite de comiterea unui furt de autoturism, faptă sesizată în cursul zilei de luni, 2 septembrie a.c.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 11:30, când un bărbat în vârstă de 32 de ani, din municipiul Dej, a apelat serviciul 112 pentru a reclama dispariția autoturismului său, sustras de pe strada Podgoreni.

În urma activităților informativ-operative, polițiștii au identificat doi bărbați bănuiți de comiterea faptei: unul în vârstă de 38 de ani, din localitatea Cuzdrioara, și un tânăr de 25 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

Conform primelor cercetări, cei doi s-ar fi deplasat cu un autoturism până la locul faptei, de unde ar fi sustras vehiculul reclamat ca furat, părăsind ulterior zona.

La scurt timp, bărbatul de 38 de ani a fost localizat de polițiști în apropierea locuinței sale. Inițial, acesta a colaborat cu autoritățile și a indicat locul unde ar fi parcat vehiculul sustras. Cu toate acestea, în momentul efectuării controlului corporal, bărbatul a devenit recalcitrant și a fugit de la fața locului, refugiindu-se în locuință prin escaladarea geamului de la balconul aflat la parter.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție și un echipaj mobil al Jandarmeriei. După câteva minute de dialog cu un polițist specializat în mediere, din cadrul Biroului de Investigații Criminale Dej, bărbatul s-a predat în siguranță.

Verificările ulterioare au scos la iveală faptul că tânărul de 25 de ani, care ar fi condus autoturismul furat de la locul faptei, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz în vederea dispunerii altor măsuri legale.

