EVENIMENT

Autotren cuprins de flăcări pe autostrada A3

23 octombrie 20250 commentarii

Un autotren a fost cuprins de flăcări noaptea trecută, în jurul orei 23.00, pe Autostrada A3, pe sensul de mers Turda–Gilău.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Turda, care au acționat cu două autospeciale pentru stingerea incendiului. Flăcările se manifestau generalizat, afectând cabina și o parte din remorcă.

Echipajele au reușit să stingă incendiul în limitele găsite, prevenind extinderea acestuia. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, nefiind persoane care să solicite îngrijiri medicale.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice la compartimentul motor al autotrenului.

