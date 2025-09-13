EVENIMENT

Autorul unui accident mortal din județul Satu Mare a fost depistat de polițiștii clujeni

13 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat a fost accidentat mortal pe un drum din judeţul Satu Mare, şoferul fiind depistat în judeţul Cluj, informează, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare.

Accidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DJ 108M, în afara localităţii Andrid.

„În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un pieton, de 54 de ani, din localitatea Dindeşti, în timp ce se afla pe partea carosabilă, a fost accidentat mortal de către o autoutilitară, al cărei conducător auto a părăsit locul accidentului. În urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate, poliţiştii au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat, de 42 de ani, din judeţul Cluj. Cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gherla, conducătorul auto a fost depistat pe raza localităţii Gădălin, judeţul Cluj”, precizează IPJ.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. El este cercetat penal pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Clujeni sprijiniți financiar de Fundația Soros în anii ’90

Biciclist accidentat mortal la Jucu de Mijloc

Accident cu autotren la Șaula

Protest cu sute de sindicaliști în fața sediilor de partid „Au distrus totul, iar acum se plâng că nu au bani la buget!”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.