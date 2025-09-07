EDUCAȚIE

Atmosfera primei zile de școală, sub semnul protestelor profesorilor 

7 septembrie 20250 commentarii

Prima zi de școală a noului an școlar 2025-2026 se va desfășura fără festivitățile obișnuite, iar, în mai multe școli profesorii nu vor răspunde atunci când va suna clopoțelul din cauza nemulțumirilor vizavi de noile măsuri implementate în domeniul educației, precum mărirea normei didactice de la 18 la 20 de ore, comasarea unor școli sau tăierea burselor elevilor. În județul Cluj,  2.722 de cadre didactice, adică 38 % dintre aceștia, și 286 de angajați – personal didactic auxiliar și administrativ, adică 13,75% dintre ei, vor participa la protestele anunțate de liderii de sindicat din învățământul preuniversitar, potrivit datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj.

Unul dintre proteste se desfășoară chiar în prima zi de școală, luni 8 septembrie 2025, în București. Președinte Federației Federației Sindicatelor Libere din România, Simion Hăncescu, a transmis un îndemn la mobilizare a tuturor angajaților din învățământul preuniversitar: „Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. (…). Pe data de 8 septembrie este primul mare protest – Marșul educației, din București. Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată! Nu e suficient să ne revoltăm în social media, ci e nevoie de implicare efectivă în acțiunile de protest! Liderii de sindicat nu pot să obțină singuri abrogarea măsurilor imposibile luate de Guvernul Bolojan. Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate și solidaritate! Cu fiecare dintre voi, dragi colegi, devenim mai puternici, iar o luptă se câștigă cu implicare reală!”.

Directorii pregătiți cu planul A și Planul B

La rândul său, șefa învățământului preuniversitar din județul Cluj, Marinela Marc, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă că speră ca în prima zi de școală să nu fie incidente și dascălii să aibă o atitudine civilizată, cadrele didactice trebuind să fie repere morale pentru  comunitățile școlare și nu numai. Șefa ISJ a spus că directorii sunt pregătiți să primească copiii în școli și că le-a sugerat acestora să fie organizați, să aibă planul A sau planul B. Mai precis, dacă unii dascăli vor refuza să primească copiii la școală, în aceste cazuri, să fie alte cadre didactice disponibile să-i întâmpine și să-i conducă în sala de clasă.

Pe de altă parte, liderii de sindicat clujeni au anunțat că în prima săptămână de școală se va intra la clasă, dar nu se va efectua nici un fel de activitate didactică. Apoi, în data de 11 septembrie, de la ora 13, în Piața Unirii, cadre didactice și alți angajați din învățământul preuniversitar clujean vor organiza un protest de amploare. Alături de aceștia vor fi elevi și studenți clujeni a căror nemulțumire principală este legată de tăierea burselor. 

Reamintim faptul că sute de profesori, elevi, studenți și părinți clujeni au protestat joi, 4 septembrie 2025,  în fața ISJ Cluj, exprimându-și nemulțumirea față de noile măsuri adoptate de Guvern în domeniul educației. Protestatarii au cerut demisiile prim-ministrului Ilie Bolojan, ministrului educației și cercetării, Daniel David, precum și pe cea a inspectorului școlar general al ISJ Cluj, Marinela Marc. Participanții au scandat mesaje precum: „Luptăm și câștigăm”, „Nu cedăm”, „Fără educație moare orice nație”. Profesorii au purtat pancarte cu mesaje diferite: „Guvernul îngroapă educația”, „România educată – Ai carte, nu ai parte!”, „România educată scoate profesorii în stradă”, „Educația – Cenușăreasa sistemului”, „Omul educat nu mai este căutat”, „Nu vrem ministru contra educație! Demisia!”, „Abrogați legea 141, nu demnitatea profesorilor!”, „Curajul de azi, respectul de mâine”, „Nu boicotăm elevii, boicotăm nedreptatea”.

Tia SÎRCA

 

