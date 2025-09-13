SPORT

Atlet de la CSM Cluj Napoca câștigă aurul la Oradea cu un timp excelent

13 septembrie 2025

Campionatul Naţional de Alergare pe Şosea 5 km, organizat sâmbătă la Oradea, a fost câştigat la feminin de Mihaela Maria Blaga, de la AC Mica Romă din Blaj, cu timpul de 17 min 30 sec, iar la masculin de Dragoş Luca Pop, de la CSM Cluj Napoca, cu 14 min 37 sec.

La proba feminină au concurat 37 de sportive, iar la cea masculină, 50 de atleţi din toată ţara.

Mihaela Blaga, în vârstă de 21 de ani, a declarat pentru AGERPRES că practică atletismul de opt ani, alergarea pe şosea nefiind, însă, cursa ei preferată.

„Mie îmi place cel mai mult cursa de 3.000 de metri obstacole. Am participat şi anul trecut la Oradea la acest concurs de alergare pe şosea, când am venit pe locul doi. Cea care a câştigat atunci nu a participat la această ediţie”, a spus Mihaela Blaga.

Pregătirea ei pentru acest concurs a început în vară, fără pauză în acest sezon, având în vedere că urmează Campionatul Naţional de Cros, Campionatul Balcanic de Cros şi apoi Europenele de Cros.

Absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Alba Iulia, tânăra sportivă îşi continuă pregătirea la master, în anul întâi, la aceeaşi specializare.

„Ne bucurăm foarte mult că, pentru al doilea an, Federaţia Română de Atletism a dorit să organizeze din nou competiţia în oraşul nostru frumos. Deoarece au fost foarte mulţi amatori şi multe cerinţe pentru a alerga pe acest traseu, am decis să organizăm şi Oradea Run Fest, ca festival, la prima ediţie. Aici avem proba de un kilometru pentru copii, probele de 5 şi 10 km pentru amatori şi am inclus şi cursa incluzivă, pentru persoane cu dizabilităţi. Deşi iniţial am programat această cursă pe un kilometru, participanţii au cerut să o schimbăm la 5 km”, a declarat, din partea organizatorilor, Karmen Chimerel.

Dacă la Campionatul Naţional au concurat aproape 90 de sportivi, la competiţiile Oradea Run Fest s-au înscris în jur de 200 de alergători, numărul acestora crescând prin înscrieri la faţa locului, în Piaţa Unirii din Oradea.

Campionatul Naţional de Alergare pe Şosea 5 km este organizat de Federaţia Română de Atletism şi ACS Progress Oradea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea, Visit Oradea, ACS Bihorul Oradea, Xterra Sport Club şi Asociaţia Judeţeană de Atletism Bihor.

