Atenție: Mesaje false trimise în numele ANAF!

10 septembrie 20250 commentarii

Mesajele transmise în numele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) de la adresa de e-mail info@anaf.io sunt false, avertizează instituţia, într-un comunicat de presă. „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. Aceste mesaje nu sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor”, precizează sursa citată.
Reprezentanţii Fiscului subliniază faptul că ANAF interacţionează cu contribuabilii fie prin Spaţiul Privat Virtual (SPV) – platforma oficială securizată, fie prin Poşta Română – cu confirmare de primire. De asemenea, ANAF nu solicită informaţii personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale. Recomandarea către contribuabili este să ignore şi să şteargă mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau din alte surse suspecte, precum şi să nu acceseze link-uri sau să nu descarce fişiere din astfel de mesaje.

