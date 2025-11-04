EVENIMENT

Atacuri rusești la granița României. Avioane NATO, ridicate pentru misiuni de poliție aeriană

4 noiembrie 20250 commentarii

Atacuri rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre. Avioane F-16 și Eurofighter ale României și Germaniei, ridicate pentru misiuni de poliție aeriană

În noaptea de 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au lansat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea, în apropierea graniței cu România. În urma acestor acțiuni au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00:17, precum şi două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02:45. Misiunile au avut ca scop cercetarea situației și asigurarea securităţii spaţiului aerian naţional.

Ministerul Apărării Naționale precizează că piloții au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene doar în cazul pătrunderii acestora în spațiul aerian al României și al existenței unei amenințări directe asupra cetățenilor. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate și nici resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național.

MApN condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, calificându-le drept o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție.

