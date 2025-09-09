EXTERNE

Atac sângeros în Ucraina: cel puțin 20 de persoane au fost ucise de o bombă, în timp ce își primeau pensiile

9 septembrie 20250 commentarii

Rușii au lovit marți cu o bombă satul Iarova din regiunea Donețk din estul Ucrainei, omorând cel puțin 20 de civili, transmite AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a anunțat tragedia în rețelele sociale, a calificat atacul aerian drept ‘sălbatic’.

Liderul de la Kiev a precizat că bomba a căzut în sat în timp ce mulți locuitori își primeau pensiile. El a publicat un material video în care se văd multe corpuri neînsuflețite, la pământ, în jurul unei camionete poștale avariate grav.

Guvernatorul regiunii, Vadim Filașkin, a raportat cel puțin 21 de morți și tot atâția răniți la Iarova. Oficialul a acuzat că ‘nu este vorba de o acțiune militară, ci pur și simplu de terorism’.

Iarova, situată la mai puțin de zece kilometri de frontul ucraineano-rus, avea circa 1800 de locuitori înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

‘Astfel de lovituri rusești nu trebuie lăsate fără o reacție adecvată a lumii. Rușii continuă să distrugă vieți, evitând în același timp noi sancțiuni severe’, a declarat Zelenski.

