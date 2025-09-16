DECESE

Astăzi se împlinește un an de la trecerea la cele veșnice a prof. ANCA MARTA

16 septembrie 20250 commentarii

Bunul Dumnezeu să odihnească în pace sufletul Tău! 

La comemorarea unui an de la trecerea la cele veșnice a mamei noastre, 

prof. ANCA MARTA.

Familia

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cum să alegi mărimea potrivită la hanoracul de damă? 6 recomandări practice

12 ţări de pe trei continente la Festivalul Internaţional de Modă Transilvania Fashion

Când se va termina cu escrocheriile din comerțul online?

Comunicat de Presă – D&D MODULO SRL

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.