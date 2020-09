Astăzi începe la Cluj Transilvania Rally

Nu mai puțin de 85 de echipaje vor lua startul la Transilvania Rally, fiind cel mai mare număr de echipaje înscrise într-o competiție automobilistică în România în 2020.

Transilvania Rally are loc la Cluj și se constituie ca a cincea, respectiv penultima etapă din cadrul Campionatului Național de Raliuri. Conferința de presă premergătoare Transilvania Rally a avut loc joi chiar pe podiumul de start amplasat pe esplanada dintre Cluj Arena și BT Arena și a fost urmată de Startul Festiv al competiției. Cu această ocazie a fost admirată cea mai performantă mașină fabricată până acum în serie în România, prezentată, în premieră națională și europeană, la Total Transilvania Rally 2020 Powered by Ford Performance. Noul Puma ST, fabricat la Craiova, este cel mai nou produs al Ford Performance. Cu 200 de cai putere, o greutate de sub 1400 de kilograme și un șasiu sport, noul model se adresează celor care caută performanța. Acesta este primul automobil care reunește celebra dinamică de condus a gamei Ford Performance pe segmentul SUV-urilor compacte. Prevăzut cu tehnologii sportive sofisticate, acesta oferă experiența de condus specifică modelelor Ford Performance, experiență celebră în toată Europa. Noul SUV sportive de la Ford Performance poate fi admirat în zona de START/SOSIRE a Total Transilvania Rally 2020, pe esplanada dintre Cluj Arena și BT Arena. Christian Janin a venit să concureze pentru prima dată la raliul internațional de la Cluj-Napoca. Janin îl va avea alături pe copilotul Xavier Panseri.

Cei doi vor pilota un Volkswagen Polo GTI R5. Francezul se simte legat de România și abia așteaptă să testeze mașina și să cunoască și mai bine Clujul. Christian Janin crede că motorsportul va evolua cu tot cu noile restricți și consideră un avantaj faptul că Total Transilvania Rally 2020 are peste 80% din probe un asfalt nou. “Este pentru prima dată când fac un raliu internațional și sunt foarte fericit că o fac în România pentru că sunt foarte atașat de această țară. În primul rând, sunt foarte încântat să iau startul la Transilvania Rally alături de copilotul meu Xavier Panseri. Am condus deja Polo R5 la “Rallye du Mont-Blanc” și este o mașina plină de viață și receptivă, la fel ca mine. Abia aștept să o testez și mai bine la Cluj”, a declarat Christian Janin. Pilotul spaniol Luis Vilariño va concura pentru prima data la Total Transilvania Rally. Pilotul se considera un “călăreț” 100% de asfalt și crede că noul asfalt de la Total Transilvania Rally va fi pentru el as-ul din mânecă. Transilvania Rally va fi o premiera pentru Vilarino, care va concura pentru prima dată în afara Spaniei sau a Portugaliei.Echipajul format din Édgar Vigo și Fátima Ameneiro, campioni ai Spaniei la grupa N, și-au reconfigurat traseul pentru a ramâne la conducerea clasamentului TER 2WD și își păstreaza vie speranța de a face saltul în Campionatul European de Raliuri.

Cristian FOCȘANU