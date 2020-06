Artişti în vremea pandemiei

Articol scris in CULTURA

Mirela Ungureanu: “… combin zone de umbre și cețuri cu elemente colorate, pozitive, simbolice, o încercare de recreare a ceea ce avem în suflet”

Mirela Ungureanu este o prezenţă constantă în viaţa artistică a Clujului şi nu numai. Anul trecut am avut multe, foarte multe ocazii de a scrie despre prezenţele pe diferite simeze, toate foarte bine primite de public şi critica de specialitate. Sunt întâlniri aşteptate cu mare interes, interes datorat unui singur fapt, darul de a surprinde tematic şi cromatic, darul de a transmite idei generatoare de trăiri puternice.

D.Ş.: Vestea cea bună ţine de pregătirea unei noi expoziţii, fie ea şi online. Despre ce este vorba?

Mirela Ungureanu: Este vorba despre o expoziție de pictură post pandemie, dacă pot să mă exprim așa și se pare că nu va fi doar virtuală, ceea ce este o veste bună. Povestea picturilor prezente aici este povestea spusă prin prisma personală, a învățurilor ce se pot desprinde, datorită situatiei actuale. A învăța, cumva e impropiu zis, sunt doar frânturi de imagini și gânduri, așezate pe pânză, este o nevoie de speranță și de credință. Aș putea să dau câteva cuvinte cheie despre ce voi expune: negură#speranță#renaștere#cețuri#soare#cotidian#valoare#credință

D.Ş.: Cum percepe artistul Mirela Ungureanu starea de izolare? Care sunt pierderile acestei stări? Care câştigurile, dacă există ele?

Mirela Ungureanu: Starea de izolare a fost apăsătoare, chiar deprimantă pentru mine, înafara naturii pe care o admiram zilnic cum a renăscut, cu mai puțină poluare decât anii precedenți, nu am avut alte satisfacții, nici sufletești nici materiale. Cu alte cuvinte, doar consum fără a produce nimic, nu din lipsa timpului, ci datorită stresului provocat de ce se întâmpla în jur.

D.Ş.: Cât de greu este să stai departe de prieteni, de galerişti, de viaţa culturală a Clujului?

Mirela Ungureanu: Mie nu mi-a fost greu să stau izolată, pentru că sunt de felul meu o ființă solitară, mi-a fost greu doar datorită contextului, e greu să privești în jur să vezi oameni care pleacă dintre noi, mai repede decât cream că e posibil, mi-a fost greu să știu copii izololați în centre ori în familii defavorizate, făra a putea avea contact cu simplele bucurii ale vieții…. Viața culturală a Clujului a continuat cumva în mediul online, informații circulând chiar mai mult decât înainte.

D.Ş.: Starea de izolare a adus schimbări şi în paleta cromatică? Dacă da, în ce sens?

Mirela Ungureanu: Nu neapărat paleta cromatică s-a schimbat, cât modul meu de a mă folosi de culoare, în prezent combin zone de umbre și cețuri cu elemente colorate, pozitive, simbolice, o încercare de recreare a ceea ce ne dorim, a ceea ce avem în suflet.

D.Ş.: Există în viaţa unui artist plastic, momente când lucrurile nu ies cum ar vrea, artistic vorbind. Cum treci peste aceste momente?

Mirela Ungureanu: Au existat zile când nu puteam face nimic din punct de vedere artistic, însă la mine este vorba de acele momente când sufletul este trist, atât; în acele situații caut și găsesc motivații în apropiere (faptul că răsare soarele, păsările care le aud dimineața, mirosul primăverii, ori al altui anotimp, familia și animăluțele minunate ce mă încoanjoară), doar așa reușesc să continui.

D.Ş.: Te tentează să încerci şi alte forme artistice ?

Mirela Ungureanu: Da, sunt tentată de alte forme de exprimare artistice, am cochetat cu mediul video în cadrul școlii doctorale, doresc să cunosc puţin și foto și sculptură, în ideea de a uni cele trei arte intr-un cadru expozițional.

D.Ş.: Ai simţit vreodată, la terminarea vreunei lucrări, că poţi să o modifici? Că o poţi relua şi îmbunătăţi?

Mirela Ungureanu: O lucrare este terminate atunci cănd consider artistul, este posibil ca pentru mine să fie finalizată și poate pentru alt privitor nu. Însă am și lucrări începute, care stau până când consider eu că am găsit o soluție să le finalizez.

D.Ş.: Se poate trăi în România numai din pictură?

Mirela Ungureanu: E relativă această întrebare, unii pot, alții nu, presupun că cei mai mulţi avem momente când o ducem foarte bine și momente când ne este mai greu.

Demostene ŞOFRON