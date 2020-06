Ars photographica

Articol scris in CULTURA

Traian Nechita pentru a 3-a oară la Chania International Photo Festival!

În 2018, Traian Nechita (Cluj-Napoca) a avut parte de prima selecţie, intrând în concurs cu “Mist at Săcălaia”. Un an mai târziu, 2019, este din nou selecţionat, de data aceasta cu “The Color of Concert”. 2020, 12-19 august, îi aduce o nouă recunoaştere prin selecţionarea lucrării “Priviri”, în cadrul categoriei Street Photography. Practic, ediţia din anul acesta înseamnă 295 de artişti fotografi din 77 de ţări.

Chania Photo Festival propune nu mai puţin de 16 categorii de concurs, cu alte cuvinte fotografia: peisaj/Landscape, monocromă, de stradă/Street Photograpgy, peisaj citadin/Cityscape, Fine Art, călătorie/Travel, Color, portret/Portrait, viaţă în sălbăticie/Wild Life, abstractă, arhitectură, conceptuală, documentară, micro, natură, panoramică, sper că nu am omis vreuna.

Festivalul a fost creat de Blank Wall Gallery, Chania, Creta, Atena, la el înscriindu-se la fiecare ediţie, mii de fotografi de pe toate cele cinci continente.

Juriul 2020 este, ca de obicei, internaţional: Alain Schroeder (Belgia), Alexey Sorochan (Ucraina), Ben McRae (Australia), Dennis Ramos (Statele Unite), Guy Needham (Noua Zeelandă), Frank Van Es (Olanda), Chelsea Nix /Statele Unite şi Mariano Cortez/Argentina, Heike Suhre (Olanda), James Niven (Noua Zeelandă), Isabella Tabacchi (Italia), Ron Colboth (Statele Unite), Nicki Apostolopoulos, Maria Toutoudaki şi Markos Dolopikos, ultimii trei din Gracia.

Arta fotografică clujeană are maeştri în sensul adevărat al cuvântului. Despre Traian Nechita şi performanţele sale am mai avut prilejul să scriu şi să mă pronunţ. Au făcut-o şi alţii, aprecierile fiind multe şi multe din partea unor voci auctoriale. Selecţia prezentă la Chania, pentru a 3-a oară consecutiv, confirmă afirmaţiile, la baza lor aflându-se un singur lucru, calitatea demersului artistic.

Demostene ŞOFRON