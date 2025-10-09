EXTERNE

Armistițiu în Gaza! Donald Trump a declarat ca este ”mândru”, iar ostaticii ar putea fi eliberați luni

9 octombrie 20250 commentarii

Preşedintele american Donald Trump a declarat că este „mândru să anunţe că Israelul şi Hamas au acceptat prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, într-un mesaj postat miercuri pe reţeaua sa Truth Social, notează AFP.

„Aceasta înseamnă că toţi ostaticii vor fi eliberaţi foarte curând şi că Israelul îşi va retrage trupele pe linia convenită, primii paşi către o pace puternică, durabilă şi eternă”, a spus preşedintele SUA.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi vom aduce pe toţi acasă”, a promis simplu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu cu privire la ostatici într-un scurt comunicat dat publicităţii de biroul său.

Donald Trump anunţase mai devreme o posibilă vizită în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, considerând un acord „foarte aproape”, în a patra zi de negocieri în Egipt pentru a încerca să se ajungă la un armistiţiu în Gaza.

El a menţionat Egiptul ca o destinaţie probabilă, fără a exclude o vizită în Fâşia Gaza.

AGERPRES

