SOCIAL

Armencele din Gherla, reprezentate la Întâlnirea artiștilor populari

4 noiembrie 20250 commentarii

Regiunea transilvană are vechi tradiții în păstrarea obiceiurilor de artă populară, remarcându-se prin artiști valoroși în acest domeniu. Acești mesageri ai artei artizanale s-au întâlnit zilele trecute în municipiul Gherla, unde au dezbătut cele mai arzătoare probleme ale meșteșugurilor pe care le practică cu atâta pricepere și perseverență. În acest an întâlnirea a fost organizată de Asociația artiștilor artizanali din Gherla, devenind un adevărat forum regional al meșterilor populari din țara noastră, la eveniment participând specialiști din mai multe localități din zonă, dar și oaspeți din Ungaria. Printre invitate s-a aflat și artista de origine armeană Molnár Anna, cunoscută mai ales prin lucrările de artă decorativă. Din asociația gherleană mai face parte și armeanca Barta Katalin, autorul bijuteriilor cu decorațiuni de stil armenesc. Întâlnirea a debutat cu un moment muzical susținut de orchestra ”Nádas” și un grup de interpreți de muzică populară. Dezbaterile au fost deschise de László Eszter din partea Casei Tradițiilor din Cluj-Napoca, care a vorbit despre modalitatea de jurizare a diferitelor concursuri și festivaluri de artă populară.

Rolul artei populare

A urmat conferința susținută de profesoara gherleancă Székely Melinda, dânsa creionând pe larg relația dintre arta tradițională și lucrările artizanale realizate în epoca contemporană, prezentând și câteva creații proprii de costume populare. Printre altele, a subliniat rolul artei populare în respectarea obiceiurilor artistice din diferite epoci, dar și adaptarea la stilurile contemporane. În cadrul lucrărilor întâlnirii de la Gherla au fost prezentate și câteva produse realizate din miere, o invitată, Szmelo Judit aducând la cunoștința asistenței și câteva rețete referitoare la aceste produse de panificație, gustate pe loc. Egri Hajnal a invitat specialiștii din domeniul artei populare să viziteze Casa de creație și meșteșugărit din cadrul Fundației ”Téka”, inaugurat în acest an și unde se inițiază în această meserie elevii Liceului Teoretic ”Kemény Zsigmond”. Este un obiectiv cu scop educativ, ce se bucură de popularitate în localitate, dar și în comunele de pe Câmpie. Cu ocazia evenimentului pe holurile fundației a fost amenajată o expoziție cu lucrările de artă populară a doamnei Fülöp Erzsébet din Gherla.

Ediția a VIII-a a Întâlnirii artiștilor populari de la Gherla s-a bucurat de mare succes, participanții plecând acasă cu noi și valoroase cunoștințe din domeniu, dar au avut ocazia să fie părtași la un schimb de experiență deosebit de utilă, unde reprezentanții comunității armenești au avut contribuții valoroase.

Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

UBB și Autoworld Audi, parteneriat strategic pentru mobilitate și educație economică

Tu ce porți sezonul aceasta? Descoperă noile colecții din Iulius Mall Cluj și lasă-te inspirat!

În căutarea trandafirului roz de la Muntele Athos

Oaspeți italieni la Gherla

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.