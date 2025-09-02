INTERNE

Arestat preventiv după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului

3 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Baciu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier, iar apoi a părăsit locul faptei.

Accidentul a avut loc în data de 31 august, în jurul orei 18:00, pe DN1F E81, în localitatea Baciu. Conducătorul auto implicat a părăsit locul faptei, însă autoturismul a fost depistat în scurt timp de un echipaj al Secției 4 Poliție Cluj-Napoca, pe strada Donath. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volan se afla bărbatul din Baciu, care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar ulterior, după administrarea probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore.

 

