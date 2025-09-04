Actualitate

Aproape imposibilul pentru ministrul David

4 septembrie 20250 commentarii

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că este „aproape imposibil” să fie abrogate măsurile fiscal-bugetare luate în sistemul de învăţământ în luna iulie, iar demisia Guvernului „nu este posibilă”.

„Salariile şi bursele pot fi acoperite până la sfârşitul anului. Am ascultat şi eu ce cer sindicatele – abrogarea măsurilor. Este aproape imposibil, în condiţiile în care legea a fost adoptată în luna iulie. Deja, toată structura şcolară s-a organizat. Deja, anul şcolar a început, că a început în 1 septembrie. Este aproape imposibil. Demisia Guvernului nu cred că este posibilă. Demisia mea… Dacă demisia mea ar rezolva aceste măsuri sau ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aş da această demisie”, a spus David la Digi 24.

El a susţinut că în cazul în care nu erau luate aceste măsuri, educaţia ar fi fost blocată sub aspectul finanţării.

„Eu am spus că măsurile au fost luate într-o coaliţie, pe un program de guvernare, într-o lege fiscal-bugetară. (…) În acest proces de implementare am invitat mereu sindicatele, pe ceilalţi actori să participe în zona de implementare. Unii s-au implicat, alţii nu. Ideea este aceasta: dacă nu luai aceste măsuri, educaţia era blocată sub aspectul finanţării, sub aspectul salariilor şi burselor”, a explicat ministrul Daniel David.

Daniel David a afirmat că una dintre nemulţumirile sale este aceea că dintr-un ministru al reformei a trebuit să devină „un ministru al austerităţii”.

„Nemulţumire este şi din partea mea şi am şi eu nemulţumiri diferite, inclusiv faptul că dintr-un ministru al reformei a trebuit să devin un ministru al austerităţii pentru a salva salariile şi bursele, că nu asta ne-am propus. (…) Când am preluat al doilea mandat, nu m-am aşteptat să fie situaţia atât de gravă şi nimeni nu ştia că este atât de gravă până premierul Bolojan a prezentat acele date şi rezultate care au îngrozit pe toţi”, a arătat ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Acesta a admis că sistemul de educaţie „nu merge bine în general” şi a subliniat că în învăţământ nu mai este loc pentru alte măsuri de criză.

„Sistemul nu merge bine în general. Are lumini şi umbre. (…) În educaţie nu mai este loc pentru alte măsuri de criză”, a mai declarat Daniel David. 

