Aplicaţie online pentru permise de acces în Deltă

Articol scris in ECONOMIE

Aplicaţia online a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) pentru eliberat contra-cost permise de acces turist în Deltă funcţionează de la sfârşitul săptămânii trecute, iar de este posibilă şi plata permiselor de acces autoturism în Rezervaţie. Permisul de acces în Rezervaţie pentru turişti costă 5 lei de persoană pe zi, 15 lei de persoană pe săptămână şi 30 de lei de persoană pe an. De la plata acestui tarif sunt scutiţi copiii, elevii, studenţii, pensionarii, veteranii de război, foştii deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din Decembrie 1989, precum şi persoanele fizice care au domiciliul în perimetrul Rezervaţiei sau în localităţile limitrofe. Permisul pentru acces autovehicule costă 10 lei pe zi sau 100 de lei pe an, iar permisul de acces pentru ambarcaţiuni costă 20 de lei pe sejur sau 100 de lei pe an. La fel ca în anii trecuţi, pescuitul sportiv/recreativ în Delta Dunării este gratuit, dar se poate realiza în baza permisului eliberat de automate sau de agenţii ARBDD. Permisele pot fi obţinute de la automatele din Tulcea, Vadu, Corbu şi Murighiol sau de la agenţii ARBDD care le eliberează în teren şi la centrele de informare din Chilia Veche, Sulina şi Murighiol.