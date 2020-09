Aplicație mobilă pentru proiectul turistic Via Transilvanica

Compania de software Endava, a dezvoltat gratuit aplicația mobilă Via Transilvanica, disponibilă pe iOS și pe Android.

Realizarea aplicației vine în contextul parteneriatului dintre compania Endava și Tășuleasa Social (promotorul proiectului Via Transilvanica), demarat în 2018, când specialiștii Endava au dezvoltat platforma online pentru Via Transilvanica. Odată cu lansarea aplicației, Via Transilvanica a inaugurat cele mai noi tronsoane, din județele Mureș și Harghita, respectiv 285 de kilometri nou marcați. În total, traseul are 685 de kilometri, din 1.000, cât presupune proiectul.

Aplicația Via Transilvanica – dezvoltată atât pentru iOS, cât și Android – reprezintă un pas ulterior creării website-ului viatransilvanica.com. Printre caracteristicile disponibile în aplicație se numără posibilitatea de a naviga virtual pe traseul Via Transilvanica, împărțit în șapte regiuni istoric-culturale: Bucovina, Călimani, Terra Siculorum, Terra Saxonia, Valea Mureșului, Terra Daco-Romana și Valea Cernei, respectiv cele zece județe pe care le străbate: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți și Caraș-Severin. Din păcate, proiectul Via Transilvanica nu include și județul Cluj.

Fiind un instrument de ghidaj ce își propune să faciliteze experiența călătorului, aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica diferitele puncte de interes de-a lungul traseului, de a-și stabili un traseu pe zonele marcate, de a consulta facilitățile existente, precum și de a le salva pentru utilizare ulterioară în drumețiile sale. În aplicație se poate planifica și o călătorie în funcție de timpul pe care excursionistul îl poate aloca drumeției, aceasta fiind adăugată ulterior în calendar.

Atât website-ul, cât și aplicația au fost realizate cu un sistem care permite gestionarea conținutului într-un mod facil, astfel încât se pot adăuga câmpuri noi sau redenumi altele vechi, fără a fi necesară intervenția echipei de dezvoltare.

Ce nu a făcut și nu va face Ministerul Turismului, dar face un ONG

Via Transilvanica este un traseu pentru drumeţii, lung de aproape 1.000 de kilometri, care va face legătura între Drobeta Turnu Severin – locul în care a intrat în țară prima oară Regele Carol I – și va ajunge la Putna – unde se odihnește Ștefan cel Mare. Traseul este destinat pasionaților de natură și de drumeții, dar și celor care iubesc ciclismul și va putea fi parcurs chiar și călare. Drumul va fi marcat cu borne din granit, sculptate de studenţi din toată ţara. Fiecare bornă are o sculptură unică. Proiectul este realizat cu ajutorul voluntarilor, coordonați de ONG-ul Tășuleasa Social, al cărui președinte este Alin Ușeriu, fratele lui Tibi Ușeriu, câștigătorul ultramaratonului arctic, ”ambasador” al proiectului. Coordonatorii proiectului spera că până în 2022 Via Transilvanica să fie finalizată. Dacă vor reuşi acest lucru, numărul turiştilor de pe acest traseu va ajunge la 2000 în primul an, potrivit estimărilor Asociaţiei Internaţionale pentru Turism.