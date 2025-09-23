APIA: Cererile de plată cât mai urgent semnate!

ECONOMIE

Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 cel târziu până la data de 30 septembrie, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Obligaţia semnării Cererilor de plată revine tuturor fermierilor, cu excepţia celor care s-au prezentat la centrele APIA pentru a-şi depune cererea şi a celor care folosesc semnătura electronică şi au semnat electronic cererea la momentul depunerii. Astfel, solicitanţii trebuie să semneze: cererea de plată tipărită (inclusiv angajamentele generale şi specifice intervenţiilor / măsurilor solicitate la plată); declaraţiile la cerere; declaraţia privind completarea, asumarea şi închiderea Cererii de plată (transmisă prin e-mail, AGI-Online) – Anexa nr. 3 la Instrucţiunile de completare a formularului de Cerere de plată (Ordinul MADR nr. 73/2025). APIA recomandă fermierilor ca, înainte de semnare, să revadă atent informaţiile înscrise şi documentaţia transmisă, pentru a evita eventuale neconcordanţe sau erori.

