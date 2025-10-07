SĂNĂTATE

Apel la donare de sânge pentru Eduard

7 octombrie 20250 commentarii

Reprezentanții Academiei de Fotbal Viitorul Cluj fac un apel pentru donare de sânge pentru Eduard, băiatul de 12 ani, accidentat zilele trecute de o mașină în timp ce se afla pe trotuar, alături de mama sa, pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca.  La volanul mașinii se afla un bărbat de 34 de ani. Eduard a trecut cu bine de operație, dar acum are nevoie de sânge.

Apel umanitar pentru donare de sânge – Hai să-l salvăm împreună pe Eduard Balogh!!!”, au postat aceștia, marți, 9 octombrie 2025, pe pagina de facebook a unității sportive. Reamintim faptul că după accident băiatul accidentat a fost operat de urgență de către cunoscutul medic Ștefan Floria, iar în prezent se află pe Secția de Terapie Intensivă (ATI) Neurochirurgie. Reprezentanții Academiei de fotbal la care activează Eduard anunță că băiatul are nevoie urgentă de sânge:Micuțul Eduard Balogh se află internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică (ATI Neurochirurgie) și are nevoie urgentă de sânge (grupa A2).Fiecare donator contează! Indiferent de grupa ta sanguină, poți salva o viață!”. Aceștia recomandăposibililor donatori ca la donare să menționeze numele Eduard Balogh – internat la ATI Neurochirurgieși încurajează clujeniisădoneze cât mai curând posibil, până joi, 9 octombrie 2025. „Fiecare picătură de sânge donată înseamnă speranță și o nouă șansă la viață pentru Eduard!Vă mulțumim din inimă pentru generozitatea voastră și pentru că alegeți să faceți diferența!”, este mesajul acelorași reprezentanți.

Zilele trecute colegii lui Eduard de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj la antrenamente pe terenul de fotbal s-au rugat pentru însănătoșirea lui alături de antrenori. De asemenea, postarea în care reprezentanții Academiei de Fotbal Viitorul Cluj fac apel la donare de sânge a fost distribuită de foarte mulți utilizatori de internet.

Tia SÎRCA

