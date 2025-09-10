DIVERSE

Anunț privind realizarea unui pod provizoriu peste râul Someșul Mic

10 septembrie 20250 commentarii

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, titular al proiectului ,,Modificare și actualizare DALI pentru realizare „Pod provizoriu peste râul Someșul Mic între B-Dul Splaiul Independeei intersecție cu strada George Coșbuc și Bulevardul 1 Decembrie din municipiul Cluj-Napoca aferent organizării de șantier pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modificare și actualizare DALI pentru realizare „Pod provizoriu peste râul Someșul Mic între Splaiul Independenței intersecție cu strada George Coșbuc și Bulevardul 1 Decembrie din municipiul Cluj-Napoca aferent organizării de șantier pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂUL SOMEȘUL MIC PE STRADA GIUSEPPE GARIBALDI (POD GARIBALDI) ÎN  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”din Cluj-Napoca, jud.Cluj. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 , în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet https://djmcj.anmap.gov.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  DJM Cluj https://djmcj.anmap.gov.ro/.

 

