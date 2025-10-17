EXTERNE

Anti-Trump. Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi

17 octombrie 20250 commentarii

 

AFP

Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a imigraţiei (ICE) şi pentru a contracara politicile represive ale preşedintelui american Donald Trump.

Luată marţi, această decizie neobişnuită – starea de urgenţă este declarată în mod normal în timpul dezastrelor legate de climă – permite comitatului să acorde asistenţă financiară chiriaşilor care se confruntă cu dificultăţi economice din cauza raidurilor.

De asemenea, permite instituirea unui moratoriu asupra expulzărilor şi asistenţă socială, juridică şi financiară mai rapidă pentru migranţii afectaţi de politicile lui Donald Trump.

„Avem familii întregi rămase fără bani pentru că taţii şi mamele lor au fost răpiţi de la locurile lor de muncă”, a declarat Janice Hahn, un oficial al comitatului.

Pentru această democrată, este vorba de un răspuns „la frica, suferinţa şi dezordinea cauzate de aceste raiduri”.
Susţinătorii acestei măsuri critică raidurile împotriva imigranţilor fără acte care s-au înmulţit în Statele Unite în ultimele luni, în special în oraşele mari conduse de democraţi, de la Chicago la Washington, până la Los Angeles.

Acestea sunt efectuate în mare parte de agenţi mascaţi şi, potrivit acestora, vizează persoane care vorbesc spaniolă şi, mai general, latino-americanii.

Administraţia Trump respinge categoric acuzaţiile de profilare rasială.

Oraşul Los Angeles a fost zguduit la începutul lunii iunie de ciocniri între poliţie şi manifestanţi care denunţau raidurile ordonate de guvern.

Donald Trump a răspuns trimiţând armata la faţa locului. 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor Beijingului

Hamas „intenţionează să onoreze acordul” privind corpurile ostaticilor decedaţi

Trump și Putin se întânesc la Budapesta. Zelenski, aflat la Washington, a aflat cu surprindere despre reuniune

Trump anunță o întâlnire cu Putin la Budapesta

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.