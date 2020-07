Aniversări clujene

Articol scris in CULTURA

Majo Zoltan: “ Muzica barocă este la loc de cinste în mai toate marile centre muzicale”

Ansamblul cameral Flauto Dolce-Majo Zoltan, Szabo Maria, Miklos Noemi, Mihaela Maxim-împlineşte 20 de ani. 20 de ani de pasiune, de muncă susţinută, dar şi 20 de ani de succese pe mari scene de concert din ţară şi de peste hotare. 20 de ani înseamnă şi un concert aniversar vineri, 3 iulie, 19.00, Curtea Parohiei Sf. Mihail (Piaţa Unirii 16), la care invitaţi şi colegi de scenă vor fi Hegy Gabor (trompetă barocă) şi Ciprian Câmpean (violoncel baroc), într-un program ce cuprinde piese de Girolamo Fantini, Telemann, Andreas Hammerschmidt, Giuseppe Torelli, Johann Sartoriu. Tot cu acest prilej se speră că va avea loc lansarea CD-ului Aniversar Flauto Dolce 20 Years, înregistrări din concertele susţinute la Cluj-Napoca, Braşov, Bucureşti, Budapesta, Prejmer.

D.Ş.: După ani buni petrecuţi în saălile de concert, pot afirma că muzica barocă, din păcate, nu are parte de programări dese, eventual două sau trei concerte. De ce? Există public pentru muzica barocă?

Majo Zoltan : într-un fel aveţi dreptate: în viaţa muzicală de toate zilele (stagiunea de concerte a diferitelor filarmonici) aşa este. Şi mă chinui să obţin câte o invitaţie pentru stagiunea filarmonicilor din România. Aşa am reuşit să colaborăm cu filarmonicile din Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Tg. Mureş, Timişoara, Bucureşti, Sibiu, Craiova. De prea puţine ori însă. Dar şi muzica veche îşi are piaţa ei, ştiţi bine, există diferite festivaluri de acest gen sau concerte pe lângă unele evenimente, unde muzica îşi are loc. Sau în cadrul festivalurilor de la filarmonici, când, ca programul sa fie mai colorat, mai interesant, una dintre oferte vizează un concert de muzică veche. Vă amintesc, cititorilor la fel, că azi muzica veche înseamnă o interpretare istorică, în stilul epocii, cu instrumente de epocă, chiar dacă sunt replici ele sunt de calitate.

D.Ş. :Care este situaţia muzicii baroce peste hotare, ca nivel de reprezentaţie scenică?

Majo Zoltan : Cât ne priveşte,anual susţinem câte unul, două turnee în ţări occidentale cum sunt Austria, Germania, Franţa, Elveţia, Italia… Observăm că muzica umple sălile camerale respective de multe ori, ca şi o sală de concert, bisericile. Nu degeaba de mulţi,mulţi ani aceste instrumente de epocă se predau la nivel universitar (Basel, Haga, Paris…). La Cluj-Napoca, cu mine, a fost o încercare între anii 1998-2006, când am predat instrumentul flaut drept (flauto dolce) cu mare succes la ANMGD. Una dintre cele mai bune şi perseverente studente a fost Maria Szabo (4 ani + 2 ani masterat). Nu degeaba cântă lângă mine în Ansamblul Flauto Dolce încă din anul înfiinţării noastre. Era studentă când am înfiinţat împreună acest ansamblu. Mi-a devenit soţie, este mama fiului nostru Daniel, de 4 ani. Să revin însă…Situaţia acestui gen în străinătate este alta. Muzica barocă este la loc de cinste în mai toate marile centre muzicale. Sunt foarte multe festivaluri, chiar numai de acest gen, dar nu numai. Sunt ansambluri cu vechi state de servicii, , interpreţi foarte apreciaţi…

D.Ş. :Flauto Dolce face 20 de ani. Cum i-aţi caracteriza?

Majo Zoltan : Flauto Dolce este una dintre formaţiile de vârf în rândul, nu prea numeros, al ansamblurilor de gen din România. Acest ansamblul, prin mine ca şi director artistic, face şi aduce un serviciu enorm culturii muzicale vechi autohtone, prin munca de cercetare, de prelucrare, de identificare şi nu în ultimul rând de prezentare pe scenele din ţară şi de peste hotare. Ce observ mereu este succesul pe care muzica noastră veche (cea foarte multiculturală, datorită faptului că multe popoare au trăit pe aceste meleaguri în secolele trecute), aceea muzică din secolele 17, 18 şi prima jumătate secolului 19 a românilor, maghiarilor, saşilor, armenilor, evreilor hasidici din Maramureş, a romilor din Bihor… În al doilea rând, şi noi facem un serviciu pentru recunoaşterea interpretării aşa numite istorice, de epocă, faţă de cei ce folosesc instrumente moderne, fără cunoştinte de stil…

D.Ş.. Ce v-a mulţumit şi ce nu vizavi de cei 20 de ani?

Majo Zoltan : V-am semnalat că acest gen îşi are publicul lui, chiar aşa şi formaţia noastră. O nemulţumire, din păcate, eu trebuie să fac şi munca de manageriat, îmi pierd multă energie, mult timp… Ce bine ar fi să existe agenţii de impresariat!

D.Ş. :În cei 20 de ani, ce a adus nou repertoriul dvs? Ce este nou in materie de partituri baroce?

Majo Zoltan : În muzica veche se cântă şi din partituri (munca de cercetare ale unor muzicologi), dar şi din ce ai cercetat şi ai obţinut prin munca ta sisifică. În acest sens anual se îmbogăţeşte repertoriul, chiar şi la acest concert aniversar vom prezenta o piesă al cărui autor am reuşit să-l identific în această perioadă de carantină, când am avut timp şi de aşa ceva. Mă refer la piesa din Codex Caioni, secolul al 17-lea, ”Surge”.

D .Ş. : Un aspect important îl reprezintă instrumentele. Ce instrumente baroce a propus Flauto Dolce în aceşti 20 de ani?

Majo Zoltan : Muzica veche este un gen scump. Nu este ca la instrumentiştii moderni, unde odată ce îţi procuri un instrument bun, poţi să cânţi toată viaţa. La noi, instrumentele specifice, fiind în general unice, handmade, din care nu se vând prea multe, din lemn foarte nobil şi foarte scump, au o valoare ridicată. În această perioadă câţi bani n-am cheltuit pe instrumente cumpărate, procurate de la sursă, în special din Germania ! Să luăm chiar numele pe care l-am ales, Flauto Dolce, şi corespondenţele în alte limbi străine : italian-flauto dolce, engleză-recorder, franceză-flute a bec, germană-Blockflöte). Apoi, foarte multe şi diferite instrumente de percuţie, clavecinul, care asigură baza în sonoritatea ansamblului, vocea umana, la noi în ansamblu graţie sopranei Mihaela Maxim.

D.Ş. : Ştiu că pregătiţi un CD, o veritabilă surpriză muzicală. Câteva cuvinte despre piese, compozitori…

Majo Zoltan : Ne-am gândit să pregătim un CD aniversar, care să oglindească activitatea noastră din ultimii 10 ani. În acest sens am găsit înregistrări reuşite care încă n-au apărut pe disc, sunt interpretări din anii 2010-2020). Acest CD, cu titlul Flauto Dolce – 20 Years ne dorim să apară chiar la momentul potrivit, vineri, 3 iulie 2020. Este interesant de amintit că, între timp, în toţi aceşti 20 de ani, am interpretat şi muzică modernă, de avangardă. Da, există această tendinţă să se compună muzică pentru instrumente de epocă. Ar fi un fel de muzică nouă, sonorităţi vechi, respectiv muzică nouă la instrumente vechi. În viaţa ansamblului Flauto Dolce, tot timpul, au fost prezente în repertoriu piese de rezistenţă cum este Epitaf pentru Miron Costin de compozitorul din păcate prea timpuriu decedat Liviu Glodeanu. Mă bucur că în sfârşit această piesă minunată, interpretată numai de noi, a ajuns pe un CD (trackul 12). Apoi, o altă piesă este Un trifoi cu patru foi de Felicia Donceanu, piesă care şi-a găsit locul de drept pe acest CD (trackul 13), cu menţiunea că este o piesă în primă audiţie absolută. Nu poate lipsi de pe acest CD suita hasidică din Maramureş, piesa cu cel mai mare succes în acest răstimp.

D.Ş. : 2020 este un an aproape pierdut pentru artele spectacolului. Ce a pierdut Flauto Dolce în perioada pandemiei? Ce a rămas încă pe picioare pentru sezonul toamnă-iarnă?

Majo Zoltan :Aveţi dreptate. Până acum ultimul concert în acest an a fost cel susţinut la evenimentul Doina Cornea, alături de violonistul Alexandru Tomescu, din 7 martie. Între timp am pierdut un turneu de 8 concerte, foarte bine organizat în Germania, programat iniţial pentru luna aprilie. Aproape un an am lucrat la acest turneu… S-au pierdut concerte din luna mai, foarte multe concerte din luna iulie. Sper să aibă loc concertele programate pentru lunile august şi septembrie. Speranţa moare ultima!

Demostene ŞOFRON