MAGAZIN

Animale care fac bine sănătăţii

26 noiembrie 2012comments off

În trecut animalele erau ţinute pentru valoarea lor utilitară: pisicile vînau şoareci, iar cîinii apărau casele şi familiile. Însă, pe măsură ce modul de viaţă se schimbă, evoluează şi comportamentul oamenilor faţă de animale: utilităţii exclusive a animalului domestic i se substituie treptat o legătură afectivă, uneori cu efecte terapeutice ale unor animale aflate în contact cu omul, scrie huufingtonpost.fr.

Site-ul aufeminin.com trece în revistă virtuţile zooterapiei, formă de terapie care se adresează îndeosebi persoanelor fragile (adulţi deprimaţi, copii, persoane cu handicap sau vîrstnici). Animalele sînt dresate în acest scop, primind o educaţie specifică, şi sînt însoţite întotdeauna de o persoană specializată.

Primele studii, realizate în 1980, au arătat că, la modul general, numai a fi în contact cu un animal este benefic pentru sănătatea fizică şi mentală. Animalul asigură respectul de sine, îndeplinind o parte din nevoile fiziologice şi emoţionale ale omului; în urma acţiunii asupra stresului şi calmînd anxietatea, presiunea arterială scade. În plus, cine are un animal prezintă un risc redus de astm, rinită şi alergie. Veritabil catalizator, animalul linişteşte persoanele depresive, favorizează transferul de afecţiune în familie şi comunicarea. O persoană care îşi scoate cîinele la plimbare poate ieşi astfel din izolare, iar animalul îi stimulează mobilitatea şi concentrarea.
Dintre animalele considerate “terapeutice”, cel mai bun este cîinele. Printre calităţile sale se numără firea ascultătoare, fidelitatea, sensibilitatea, capacitatea de învăţare şi simpatia pe care o degajă. Adevărat antidot al singurătăţii, anxietăţii şi tensiunilor, cîinele poate fi de mare ajutor terapeutic, declanşînd reacţii psiho-afective pozitive.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Unde au apărut prima dată dinozaurii?

Astronomii au descoperit un sistem solar cu şapte planete, dintre care trei pot adăposti viaţă

Poţi glumi într-o iubire, dar nu şi-n sesiune

Ghid de supravieţuire pentru sesiunea de restanţe

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.