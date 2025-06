Angelina Jolie, la 50 de ani. O poveste despre frumusețe, pasiune și talent

Actrița Angelina Jolie s-a născut la 4 iunie 1975, în Los Angeles, California, SUA. La vârsta de 11 ani, Angelina a început să studieze la Institutul de Teatru Lee Strasberg, unde a interpretat în câteva producții. A urmat studii în domeniul cinematografiei la Universitatea din New York, iar mai târziu s-a alăturat prestigioasei trupe de teatru de la ‘Met Theatre Group’ din Los Angeles. La vârsta de 16 ani, a urmat o carieră în modeling și a apărut în unele videoclipuri muzicale.

Debutul ei pe micile ecrane a avut loc în copilărie, alături de tatăl ei, Jon Voight, în filmul ‘Lookin’to Get Out’ (1982), dar cariera ei de actriță a început abia zece ani mai târziu, în producția ‘Cyborg 2’ (1993). În 1995, a jucat în filmul ‘Hackers’ (1995), urmat, în anul următor, de peliculele ‘Foxfire’ și ‘Love Is All There Is’.

De asemenea, a jucat în filmul ‘George Wallace’ (1997), iar în 1998, în ‘Gia’, ambele roluri aducându-i câte un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o mini-serie sau într-un film de televiziune. În 2000, a fost recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în drama ‘Girl, Interrupted’ (1999), și cu un premiu Globul de Aur pentru același rol, potrivit imdb.com.

A jucat rolul unei eroine de jocuri video – Lara Croft – în filmul ‘Lara Croft: Tomb Raider’ (2001). A mai interpretat roluri în pelicule precum ”Original Sin” (2001) și ”Life or Something Like It” (2002), ”Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” (2003).

În 2004, a jucat în ‘Taking Lives’, ‘The Fever’, ‘Shark Tale’, ‘Alexander’ și ‘Sky Captain and World of Tomorrow’. Cei mai mulți bani i-a câștigat cu celebrul film ‘Mr. & Mrs. Smith’ (2005), potrivit CineMagia – www.cinemagia.ro.

A jucat în ‘The Good Sheperd’, în 2006, iar un an mai târziu în ‘Beowulf’ și în ‘A Mighty Heart’. În 2008, a jucat în ‘Wanted’ și ‘The Changeling’. În 2010, au urmat rolurile din filmele ‘The Tourist’ și ‘Salt’, iar patru ani mai târziu în ‘Maleficent’.

A suferit o dublă mastectomie, în 2013, pentru a preveni un risc foarte ridicat de a dezvolta cancer la sân și la ovare. În 2015, actrița a anunțat că s-a mai supus unei operații preventive de extirpare a ovarelor și a trompelor Fallope.

După pelicula ‘Mr.& Mrs. Smith’, în timpul căreia Brad Pitt și Angelina Jolie s-au îndrăgostit, cei doi actori au revenit, în 2015, pe marele ecran, în filmul ‘By The Sea’. Regizată de Angelina Jolie, pelicula prezintă povestea unui scriitor american, Roland (Pitt), și a soției sale, Vanessa (Jolie Pitt), care ajung într-o stațiune pitorescă și liniștită din anii ’70, aflată la malul mării, într-un moment de criză a mariajului lor. Pe măsură ce își petrec timpul cu alți turiști veniți acolo în vacanță, printre care proaspăt căsătoriții Lea (Laurent) și François (Poupaud), dar și cu localnici precum Michel (Arestrup) și Patrice (Bohringer), cei doi încep să se confrunte cu probleme care mocneau demult în viața lor de cuplu, potrivit CineMagia-www.cinemagia.ro.

Actrița a fost căsătorită cu actorii Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton și Brad Pitt. Jolie și Pitt au trei copii biologici, Shiloh Nouvel și gemenii Knox Leon și Vivienne Marcheline, și alți trei adoptați, Maddox, Pax și Zahara.

În anul 2014, Angelina Jolie a primit, la Palatul Buckingham, o distincție din partea reginei Elisabeta a II-a, pentru angajamentul ei în lupta împotriva violențelor sexuale în zone de război. Ea a fost distinsă cu titlul Honorary Dame Commander a ordinului Sfântul Mihail și Sfântul Gheorghe, ordin cavaleresc destinat persoanelor ‘care aduc servicii extraordinare și de importanță nemilitară într-o țară străină’. Este a doua distincție ca importanță după Cavaler sau Doamnă a Marii Cruci (Knight sau Dame Grand Cross).

A fost și președintă de onoare a Festivalului internațional de film din Cambodgia (4-10 decembrie 2015). În martie 2016, actrița, aflată în Liban în calitatea sa de emisar special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, a lansat un apel la adresa autorităților din statele vizate de fluxul de migranți, solicitându-le să-și asume responsabilitățile privind rezolvarea acestei crize și să nu lase frica să le călăuzească acțiunile. Tot în luna martie 2016, în aceeași calitate de emisar al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, a vizitat portul Pireu din apropiere de Atena, unde s-a întâlnit cu peste 4.000 de refugiați și a mai vizitat un centru de înregistrare a migranților din insula grecească Lesbos, principala poartă spre Europa pentru refugiații sirieni.

În februarie 2017, Angelina Jolie a fost primită în audiență de regele Cambodgiei Norodom Sihamoni împreună cu toți cei șase copii ai ei. Întâlnirea a avut loc înaintea proiecției filmului dedicat atrocităților comise de regimul khmerilor roșii, ‘First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers’.

A filmat, în 2018, pentru continuarea producției ‘Maleficent’. Pelicula, o reinterpretare modernă a basmului ‘Frumoasa din Pădurea Adormită’, prezentată din perspectiva vrăjitoarei Maleficent, interpretată de Angelina Jolie, a avut mare succes în 2014, ajungând pe primul loc în box office-ul nord-american și obținând încasări de peste 750 de milioane de dolari pe plan internațional. A mai jucat ‘Come Away’ (2020), ‘The One and Only Ivan’ (voce, 2020), ‘Those Who Wish Me Dead’ (2021), ‘Eternals’ (2021).

În 2022, Angelina Jolie a anunțat că renunță la rolul său de ambasador al bunăvoinței al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), după 21 de ani de serviciu loial în slujba acestei instituții, vedeta declarând că dorește să ‘lucreze în mod diferit’ și să se concentreze asupra unor probleme umanitare mai ample, transmitea AFP. ‘După 20 de ani de activitate în cadrul sistemului ONU, simt că este timpul să lucrez în mod diferit, interacționând direct cu refugiații și organizațiile locale, a explica actrița într-un comunicat publicat de UNHCR.

În 2023, Angelina Jolie a fost producător executiv al filmului ‘We Dare to Dream’, un documentar al regizoarei Waad Al-Kateab. ‘We Dare to Dream’ prezintă povestea unor tineri sportivi refugiați din Iran, Siria, Sudanul de Sud și Camerun, care au concurat împreună în aceeași echipă, sub steagul Comitetului Olimpic Internațional, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, informa The Hollywood Reporter.

În 2024, Angelina Jolie, a primit premiul ‘TIFF Tribute Award in Impact Media’ pentru eforturile sale de a aduce laolaltă ‘impactul social și cinematografia’ relata agenția EFE. Filmul biografic ‘Maria’ (2024) regizat de Pablo Larrain, despre ultimele zile de viață ale celebrei soprane Maria Callas a reprezentat un pariu riscant pentru actrița americană Angelina Jolie, care a interpretat-o pe celebra artistă supranumită ‘Vocea secolului’, informa AFP. Angelina Jolie a luat lecții de canto pentru a-și împrumuta vocea atunci când a interpretat-o pe diva de operă.

Maria Callas a fost în perioada sa de glorie un star absolut, atât pentru cariera ei excepțională pe scenele cele mai prestigioase din lume – de la Scala din Milano și până la Opera din Paris -, cât și pentru idila ei chinuită de nouă ani cu Onassis, fiind totodată urmărită cu insistență de presa de scandal. Născută Maria Kalogeropoulou, a devenit Maria Callas cunoscută de toată lumea cu prețul unor eforturi enorme, urmând o dietă draconică în 1954 pentru a slăbi 30 de kilograme și pentru a deveni o divă absolută, cu o postură arogantă și de o eleganță impecabilă. Pe lângă greacă, limba ei maternă, vorbea perfect engleză, franceză și italiană. Personaj de film încă din timpul vieții, Maria Callas nu se temea nici de scandaluri: pe 2 ianuarie 1958, la Opera din Roma, în prezența președintelui Republicii Italiene, artista a anunțat că și-a pierdut vocea și a refuzat să își continue spectacolul după finalul primului act din ‘Norma’. Conducerea operei a denunțat atunci un capriciu de divă, în timp ce câteva fluierături au putut fi auzite din public în timpul uneia dintre ariile sale. Șapte ani mai târziu, în 1965, Maria Callas și-a luat rămas bun de la public cu o interpretare triumfală la Paris în opera ‘Tosca’. A susținut apoi un ultim turneu internațional de recitaluri în 1973.

AGERPRES