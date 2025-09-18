INTERNE

Angajat al unei firme de curierat, reținut pentru delapidare.

18 septembrie 2025

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, alături de specialiști criminaliști și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, au efectuat o percheziție domiciliară în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul unui dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de delapidare.

Investigațiile preliminare arată că un tânăr în vârstă de 22 de ani, angajat al unei firme de curierat și domiciliat în comuna Jucu, ar fi comis mai multe fapte de natură penală în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Acesta este acuzat că și-ar fi însușit sumele de bani provenite din rambursurile colectate de la clienți, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conținutul unor colete aflate în gestiunea sa.

Prejudiciul estimat cauzat angajatorului se ridică la aproximativ 38.000 de lei.

În urma administrării probatoriului, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului, urmând ca în cursul zilelor următoare să fie luate măsurile legale corespunzătoare.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

