Anastasia Potapova, noua campioană a Transylvania Open WTA 250!

Anastasia Potapova a câștigat duminică finala de simplu a celei de-a cincea ediții a Transylvania Open WTA 250, după o luptă intensă împotriva italiencei Lucia Bronzetti. Partida s-a încheiat cu scorul de 4-6, 6-1, 6-2, marcând un moment de triumf pentru favorita numărul 1 a turneului.

Finala a fost un meci de anduranță în care ambele jucătoare și-au demonstrat determinarea. În ciuda unui început promițător al Luciei Bronzetti, care a câștigat primul set, Potapova a revenit cu un tenis agresiv și precis, dominând următoarele două seturi și asigurându-și primul său titlu la Cluj.

Anastasia Potapova: ”Am venit aici cu o misiune: am venit să câștig turneul. Pot zice, mândră, că am reușit. Am fost surprinsă de cât de puternică am fost. Înainte să vin aici, am vorbit cu echipa și am decis că e mai important să câștig un trofeu decât să merg (la Doha) doar ca să joc în prima rundă. Finala a fost un meci foarte greu. De fiecare dată când am jucat cu Lucia au fost meciuri intense.

Este minunat aici, am mai fost să joc la Cluji și de fiecare dată când mă întreabă lumea care e cel mai bun turneu de WTA250, spun Transylvania Open. Nu zic asta pentru că am câștigat trofeul, ci pentru că chiar m-aș reîntoarce aici oricând. Și o voi face, cu siguranță!”

În semn de apreciere pentru atitudinea sa pe teren și pentru conexiunea cu publicul, Lucia Bronzetti a primit Premiul de Popularitate, oferit unul dintre partenerii turneului. Italianca a declarat cu emoție: ”Meciul cu Simona Halep este o amintire pe care o voi păstra tot restul vieții. Legat de finală, știam că meciul va fi unul greu, Anastasia este o adversară puternică. Am mai jucat împreună de 4 ori înainte, dar am încercat să lupt cât de mult am putut. La urma urmei, ea a fost mai bună decât mine și merită trofeul.”

Anna Siskova și Magali Kempen sunt noile campioane la dublu ale Transylvania Open WTA 250. Ele au câștigat finala în fața perechii Jaqueline Cristian/Angelica Moratelli, după două seturi, scor: 6-3, 6-1. Chiar dacă Siskova și Lempen au jucat pentru prima dată împreună la turneul din Cluj, ele au reușit să întoarcă jocul pornit în forță de adversare. Cele primul trofrul de dublu câștigat de cele două.

În drumul lor către acest prim trofeu WTA la dublu, Siskova și Kempen au eliminat două echipe favorite: pe Sizikova Yana și Fanny Stollar (favorite 2), în sferturile de finală, apoi pe Qianhui Tang și Emily Appleton (favorite 4), în semifinale.

Anna Siskova: ”Mă simt minunat! E prima dată când jucăm împreună și am și câștigat. E o nebunie!”

Magali Kempen: ”De la primul meci am jucat foarte bine împreună și jocul nostru s-a îmbunătățit cu fiecare partidă în parte. Iar azi am jucat foarte bine. Eu una nu aveam mari așteptări, pentru că am revenit la acest turneu după o recuperare medicală. A fost primult turneu WTA din acest sezon și e prima mea victorie!”

Jaqueline Cristian a reușit să bifeze încă o ediție în care o româncă ajunge în finala turneului de la Cluj, după: Simona Halep (simplu, 2021), Irina Bara (dublu, 2021), Gabriela Ruse (2023, simplu) și Ana Bogdan (2024, simplu).

Momente speciale la cea de-a cincea ediție a Transylvania Open WTA 250

Transylvania Open 2025 a fost o ediție memorabilă care a adus în prim-plan momente care vor rămâne în istoria turneului și a tenisului românesc. Una dintre cele mai importante realizări ale acestei ediții a fost prezența numeroaselor jucătoare românce pe tablourile de simplu și dublu. Turneul a oferit șansa unor sportive de diferite generații să se confrunte cu jucătoare de top mondial și să acumuleze experiență. Pe tabloul principal de simplu, șase românce au concurat: Sorana Cîrstea și Irina-Camelia Begu, Simona Halep, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

Un alt moment deosebit a fost marcat de retragerea oficială a Simonei Halep din cariera profesionistă de tenis. Fostul lider mondial, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, a ales să își anunțe decizia la Cluj, pe Terenul Central al Transylvania Open, după primul tur disputat împotriva italiencei Lucia Bronzetti. În fața unei arene pline de fani veniți să o susțină, Simona a rememorat momentele definitorii ale carierei sale și a mulțumit tuturor celor care au contribuit la succesul ei. Retragerea Simonei Halep a transformat Transylvania Open în scena unui moment istoric pentru sportul românesc.

Statistici și recorduri interesante

Transylvania Open WTA 250 și-a încheiat cea de-a cincea ediție cu meciuri memorabile, emoții și statistici interesante. Aproape 17.000 de fani ai sportului au fost prezenți la BTarena pentru a trăi emoția meciurilor live, susținându-și favoritele cu energie și entuziasm. Atmosfera creată de publicul românesc a fost una specială, transformând turneul într-o adevărată sărbătoare a sportului. Cele mai bune jucătoare din circuit au oferit spectacol, iar publicul a fost martor la momente unice pe terenurile din BTarena:

cel mai lung meci de simplu: confruntarea dintre Viktorija Golubic și Arantxa Rus: 3 ore și 30 de minute, intrată în topul celor mai lungi meciuri din sezonul WTA.

cel mai scurt meci: confruntarea dintre Lucia Bronzetti și Katerina Siniakova, încheiat după doar 17 minute, din cauza retragerii sportivei cehe.

cei mai mulți Ași au fost serviți de: Anastasia Potapova, favorita numărul 1 a turneulu: 15 pe parcursul celor patru meciuri jucate. În proba de dublu, echipa Appleton/Tang a fost lideră la același capitol, cu 8 ași.

game-uri de serviciu câștigate: Lucia Bronzetti a câștigat 89.66% dintre game-urile de serviciu.

Cea de-a cincea ediție a Transylvania Open WTA 250 a avut loc în 1-9 februarie, pe suprafața hard, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile s-au jucat indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis amenajate. În total, 32 de jucătoare au concurat la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu, pentru 250 de puncte WTA și premii în valoare de 275,094 $.