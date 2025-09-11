EXTERNE

Americanii sunt îngrijorați de măsurile luate de Trump pentru a extinde puterea prezidențială

11 septembrie 20250 commentarii

Extinderea puterii executive a președintelui SUA, Donald Trump, inclusiv demersul său fără precedent de a trimite trupe în orașele americane pentru a combate criminalitatea și încercarea sa de a prelua controlul asupra unor aspecte ale economiei, i-a neliniștit pe americani, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos publicat joi.

Constatările sugerează că o majoritate substanțială a populației este în favoarea limitării puterii prezidențiale și nu aprobă eforturile lui Trump de a distruge norme consacrate de multă vreme.

Președintele Trump nu i-a convins pe majoritatea americanilor că în această țară există o situație de urgență care necesită o putere prezidențială mult extinsă pentru a o rezolva, a declarat David Hopkins, politolog la Boston College.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a preluat controlul asupra departamentului de poliție din Washington, D.C., și a desfășurat trupe ale Gărzii Naționale în oraș, susținând că infracționalitatea este scăpată de sub control. El a discutat despre trimiterea de trupe și în Chicago și New Orleans.

În ceea ce privește criminalitatea, doar 32% dintre americani au declarat că s-ar simți mai în siguranță dacă soldați înarmați ar fi desfășurați în marile orașe din statul lor, potrivit sondajului. Aproximativ 62% dintre colegii republicani ai lui Trump s-au declarat în favoarea patrulelor militare în marile orașe, însă doar unul din patru independenți a fost de aceeași părere, la fel ca doar unul din 10 democrați.

Doar unul din cinci respondenți a declarat că se simte adesea în nesiguranță din cauza criminalității ridicate din zona sa și doar o treime din populație a declarat că evită marile orașe din cauza criminalității, ceea ce sugerează că majoritatea alegătorilor consideră criminalitatea un fenomen îndepărtat care nu îi afectează personal. Aproximativ jumătate dintre republicani au declarat că evită orașele mari de teama de a deveni victime.

‘Oamenii sunt de acord că criminalitatea și siguranța sunt o problemă, dar cred că abuzul de putere al lui Trump nu rezolvă problema, ci o înrăutățește’, a declarat Jesse Ferguson, un strateg democrat veteran.

Trump a încercat, de asemenea, să reglementeze cu mână forte economia SUA, insistând ca guvernul să preia o participație de 10 % în producătorul de cipuri Intel și solicitând, în același timp, o parte din profiturile Nvidia, un alt producător de cipuri, din vânzările sale în China.

El a încercat să preseze Rezerva Federală să scadă ratele dobânzilor și a încercat să demită un membru al consiliului său de administrație după ce acesta a fost acuzat de fraudă ipotecară – acuzație pe care funcționarul a respins-o.

Președintele s-a confruntat cu o serie de contestații juridice împotriva tarifelor sale vamale în mai multe țări, susținând că dezechilibrele comerciale constituie o urgență națională. El a amenințat, de asemenea, cu măsuri de retorsiune împotriva companiilor americane, precum Apple, în cazul în care acestea nu își vor extinde activitățile pe piața internă.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat că doar 16% dintre americani – inclusiv 2% dintre democrați și 34% dintre republicani – cred că ar fi bine ca președintele să aibă puterea de a stabili ratele dobânzilor și de a spune companiilor unde să fabrice produse.

Potrivit sondajului, rata generală de aprobare a lui Trump rămâne stabilă la 42%, nouă din zece republicani susținându-l.

Chiar dacă cetățenii sunt îngrijorați de criminalitatea urbană sau de performanța economică, ei nu consideră niciuna dintre aceste probleme ca fiind în prezent într-o stare de criză fără precedent, care necesită măsuri fără precedent pentru rezolvare, a declarat Hopkins de la Boston College.

Și, deși Trump are cu siguranță un set de admiratori personali care i-ar acorda cu plăcere orice puteri ar căuta, există și mulți alegători republicani care l-au susținut pe Trump în ultimele trei alegeri, dar care nu sunt de acord că ar trebui să i se permită să acționeze fără limite.

Alegătorii americani doresc în majoritate covârșitoare ca președintele lor să respecte autoritatea instanțelor federale, nouă din 10 democrați și șapte din 10 republicani afirmând că președintele ar trebui să respecte hotărârile judecătorești chiar dacă nu este de acord cu acestea.

Totuși, republicanii sunt mai înclinați să îi dea mână liberă lui Trump.

La întrebarea dacă ar fi dispuși să renunțe la unele mecanisme de control din sistemul democratic al SUA pentru a avea un guvern care să poată acționa mai rapid, 39% dintre republicani au răspuns că ar accepta această ofertă, în timp ce 45% au respins-o. Doar 17% dintre independenți – și același procent dintre democrați – au considerat că ideea este bună.

În același timp, alegătorii ambelor partide sunt din ce în ce mai puțin dispuși să considere SUA drept un stat excepțional.

În ultimul sondaj Reuters/Ipsos, aproximativ 29% dintre persoane au fost de acord cu afirmația că ‘America este cea mai bună țară din lume’, în scădere față de 38% într-un sondaj Reuters/Ipsos realizat în noiembrie 2017, în timpul primului mandat al lui Trump.

Ponderea democraților care au fost de acord a scăzut de la 26% la 12%, iar în rândul republicanilor a scăzut de la 59% la 55%.

Sondajul, care a fost realizat online și la nivel național, a colectat răspunsuri de la 1.084 de adulți din SUA. A avut o marjă de eroare de 3 puncte procentuale pentru toți respondenții și între 5 și 6 puncte pentru republicani, democrați și independenți.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

NATO: Ținta dronelor care au violat spațiul aerian polonez ar fi fost un centru logistic destinat transportului de arme către Ucraina

Alertă în Polonia: au fost introduse restricții privind traficul aerian pe granițele estice

Noul roman al lui Dan Brown, lansat simultan în 16 limbi

Donald Trump, huiduit şi declarat un „Hitler al epocii noastre” într-un restaurant din Washington

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.