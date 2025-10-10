INTERNE

Amenzi de 6.000 de lei la mașinile de transport în comun

10 octombrie 20250 commentarii

Aproximativ 40 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de aproximativ 6.000 de lei, au fost aplicate în data de 9 octombrie 2025, în intervalul orar 16.30 -19.30, când fost organizată o acțiune de verificare a mijloacelor de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. Acțiunea a avut ca scop prevenirea faptelor de furt, vandalism, agresiune și distrugere a bunurilor din autobuze. În cadrul acțiunii, au fost oprite pentru control 25 de mijloace de transport și au fost legitimate 47 de persoane, potrivit acelorași reprezentanți. La intervenție au participat polițiști din cadrul Secției 7 Poliție, polițiști locali, jandarmi din cadrul Grupării Mobile Cluj-Napoca și angajați ai Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Astfel de controale vor fi reluate periodic, cu scopul de a spori siguranța și confortul pasagerilor care folosesc transportul public, transmit polițiștii.

T.S.

