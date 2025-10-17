INTERNE

Amenzi de 50.000 de lei, aplicate șoferilor clujeni. Controalele în trafic continuă

17 octombrie 20250 commentarii

Amenzi în valoare de aproximativ 50.000 de lei, au fost date de către polițiștii clujeni, vineri, 17 octombrie 2025, șoferilor aflați în trafic, în urma unei ample acțiuni desfășurate pe principalele artere de circulație din județul Cluj, care a vizat siguranța rutieră, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție (IPJ) Cluj. Astfel, au fost constatate aproape 100 de sancțiuni contravenționale, mai mult de jumătate fiind acordate pentru depășirea vitezei legale.

La activități participă polițiști din cadrul polițiilor municipale Gherla, Dej, Turda, Câmpia Turzii, precum și a Poliției orașului Huedin, acționându-se pe drumurile naționale europene, naționale și județene, în vederea unei acoperiri cât mai extinse a rețelei rutiere. „Scopul acțiunii îl reprezintă prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe abaterile care distrag atenția de la condus, precum utilizarea telefonului mobil în timpul deplasării, dar și alte comportamente de risc. Până la acest moment, polițiștii au constatat 95 de sancțiuni contravenționale, dintre care 54 pentru depășirea regimului legal de viteză și 41 pentru alte abateri la normele rutiere, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de aproximativ 50.000 de lei. De asemenea, în cazul unor conducători auto care nu au respectat regulile, precum limitele de viteză sau a reguli privind depășirea, polițiștii au dispus măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce. Totodată, pentru deficiențe tehnice constatate, au fost reținute două certificate de înmatriculare.”, transmit polițiștii clujeni.

Polițiștii rutieri anunță că acțiunile continuă și în cursul serii de vineri, fiind intensificate controalele în zonele cu trafic ridicat, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și impunerea unui climat de siguranță pe drumurile publice din județul Cluj.

T.S.

